MSB: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör yuvalarını güçlü şekilde vurmaya devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek' denildi.