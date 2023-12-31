Mehmet Şimşek: 2024 yılı, yıllık enflasyonda düşüşün başladığı bir yıl olacak

2023'ün son günü, girilecek yeni yıl için temenniler dile getirilirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in mesajı ekonomi hedeflerine yönelik oldu.Bakan Şimşek, yeni yıl mesajında Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak yürürlüğe konan Orta Vadeli Program'ın (OVP) 2024 yılında da kararlılıkla devam edeceği aktardı.Programın olumlu sonuçlarının yeni yılda da almaya devam edileceğini aktaran Şimşek, mesajına 2024 hedeflerini 6 başlıkta şöyle yansıttı:Programımızın olumlu sonuçlarını yeni yılda da almaya devam edeceğiz.2024 yılı; yıllık enflasyonda düşüşün başladığı, rezerv yeterliliğinin daha da arttığı, kur korumalı sistemin sonlandığı, cari açıkta kalıcı iyileşmenin başladığı, bütçe disiplininin tesis edildiği, sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerinin güçlendiği bir yıl olacaktır.Daha müreffeh bir Türkiye için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Geleceğe güvenle baktığımız bir yıl olması dileğiyle, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlar, sağlık, huzur ve mutluluklar dilerim.