İsrailli askerden akılalmaz sözler! Öldürecek bebek arıyoruz...

İsrail’in Gazze’deki soykırım değeri taşıyan saldırıları hız kesmiyor.7 Ekim günü başlayan facia, insani bir drama dönüştü.Bölge adeta yerle bir olurken, bu güne kadar can verenlerin sayısı ise 21 bine dayandı.Bu saygının büyük bir oranı ise çocuklardan oluşuyor…Sivil, kadın, çocuk dinlemeden Gazze’yi bombalayan İsrail, ateşkesi ise reddediyor.Savaş sürecinde sosyal medyaya kan donduran görüntüler de düştü.O görüntülere eklenen bir olay ise pes dedirten cinsten.Bölgede zulüm üzerine zulüm gerçekleştiren İsrail askerlerinden biri, paylaşılan videosunda bebekleri hedef aldı.Olayı gülerek anlatan İsrail askeri, şu cümleleri kullandı;Buralarda hiç bebek kalmadı. Öldürmek için bebek arıyoruz ama etrafta öldürecek bebek kalmadı. Ben bir kız çocuğu öldürdüm ama sanırım 12 yaşındaydı.