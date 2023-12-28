İsrail ordusu alarma geçti! Kabus senaryosu için yeni adım: Vakit daralıyor

İşgalci İsrail, gece boyu abluka altındaki Gazze'de aralıksız saldırı düzenlemeye devam etti. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kenti ile Megazi Mülteci Kampı'na yönelik saldırılar gerçekleştirdi.Sağlık kaynakları, İsrail ordusunun Deyr el-Belah'tan yaralıları taşıyan sivil bir aracı hedef alması sonucu aracın içinde bulunan herkesin hayatını kaybettiğini aktardı. İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlediği saldırıda ise en az 7 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.İsrail güçlerinin ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine gece boyu düzenlediği şiddetli hava bombardımanında, çoğu çocuk ve kadın, onlarca kişi öldü ve yaralandı.İsrail'in Gazze soykırımını başlatmasının ardından İsrail ordusuna savaş açan Hizbullah cephesinde ise yeni bir gelişme yaşandı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 129 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Hizbullah'a karşı gerektiğinde hücuma hazır olmaları gerektiğini belirtti. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Halevi, Kuzey Komutanı Tümgeneral Ori Gordin ve diğer komutanlarla durum değerlendirmesi yaptı.Ordu olarak birincil görevlerinin, Hizbullah'ın saldırıları nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki bölgelerden göç edenleri tekrar evlerine döndürmek olduğunu kaydeden Halevi, İsrail ordusu ve Kuzey Komutanlığın hazırlığının üst seviyede olduğunu dile getirdi.Hizbullah'la mücadeleyi yürüten Kuzey Cephesinin, bunu sürdürmek adına dün bir dizi planı onayladığını belirten Halevi, 'Gerektiğinde hücuma hazır olmalıyız.' ifadesini kullandı.Gazze saldırılarını başlattığı günden bu yana Hizbullah'ın dahil olmasıyla kendileri için yeni bir cephe açılmasından korkan İsrail için bu durum bir 'kabus senaryosu' olarak değerlendiriliyordu.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözcüsü Eylon Levy, dün yaptığı açıklamada, 'Şu anda bir yol ayrımındayız. Ya Hizbullah, BM'nin 1701 sayılı Kararı uyarınca İsrail sınırından çekilir, ya da biz kendimiz çekeriz. Hizbullah Lübnan'ı tamamen gereksiz bir savaşa, Hamas'ın başlattığı savaşa sürüklüyor. Bölgemiz daha geniş bir savaşı hak etmiyor.' İfadelerini kullandı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in kuzeyindeki askerleri ziyaret ettiği sırada yaptığı açıklamada, 'Eğer Hizbullah topyekûn bir savaş başlatmaya karar verirse o zaman kendi elleriyle Beyrut'u ve Güney Lübnan'ı Gazze'ye ve Han Yunus'a çevirirler' demişti.Eski İsrail Savunma Bakanı, savaş kabinesi üyesi Benny Gantz, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binasında açıklamada bulundu. Gantz ise gazetecilere verdiği demeçte, 'Dünyanın her yerindeki dostlarımıza şunu söylüyorum: Diplomatik çözüm için zaman daralıyor. Eğer dünya ve Lübnan hükümeti Hizbullah'ı sınırdan uzaklaştırmak için harekete geçmezse bunu İsrail Silahlı Kuvvetleri yapacaktır.' ifadelerini kullandı.