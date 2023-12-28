CHP'li vekilin aracı hatalı park edildi! Trafik sıkıştı...
Tekirdağ'a gelen Cumhuriyet Halk Partisi Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan'ın arabası, yoğun olarak kullanılan Güneş Sokakta hatalı park edildi. Hatalı park sonucu daralan yolda halk otobüsü CHP'li vekilin aracında takılı kaldı.
Tekirdağ'da trafik sıkıştı.
Sebebi ise CHP'li Milletvekili'nin aracının hatalı parkı...
Tekirdağ'a gelen CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan arabasını Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesinde park etti.
Hatalı parkla sokağı daralttı
Ancak Özkan aracını, yoğun olarak kullanılan Güneş Sokakta hatalı park etti.
Hatalı park sonucu daralan yolda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin Özel Halk Otobüsü CHP'li vekilin aracında takılı kaldı.
Dakikalarca şoför beklendi
Araçlar dakikalarca şoförün gelmesini bekledi.
Daha sonra aracın şoförünün gelmesiyle sokak trafiğe açılırken vatandaşlar duruma tepki gösterdi.