  • USD: 29,44 - 29,49
  • EURO: 32,57 - 32,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya sert tepki: Nefretle anılacak ve bir gün hukuk önünde hesap verecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi. "Netenyahu’nun Sn Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir." diyen Ömer Çelik, "İsrail Başbakanı Netenyahu, insanlığa karşı işlediği savaş suçları ve Filistinlilere yönelik soykırım girişimi nedeniyle layık olduğu şekilde nefretle anılacak ve birgün hukuk önünde hesap verecektir..." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya sert tepki: Nefretle anılacak ve bir gün hukuk önünde hesap verecek
Ekleme: 28.12.2023 - 12:18 Güncelleme: 28.12.2023 - 12:18 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya sert tepki: Nefretle anılacak ve bir gün hukuk önünde hesap verecek
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şu ifadeleri kullandı:

'Sivillere karşı hiçbir ayrım gözetmeksizin tarihin en vahşi saldırganlığına imza atan İsrail Başbakanı Netenyahu'nun Sn Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir. İsrail Başbakanı Netenyahu, insanlığa karşı işlediği savaş suçları ve Filistinlilere yönelik soykırım girişimi nedeniyle layık olduğu şekilde nefretle anılacak ve birgün hukuk önünde hesap verecektir...

Türkiye'nin terörle mücadelesi, hukuk çerçevesinde yürütülen dünyanın en meşru mücadelesidir. Türkiye'nin terörle mücadelesi, uluslararası hukukun tüm kurallarıyla tam bir uyum içindedir. İnsanlık düşmanı terör örgütlerine karşı verilen bir mücadeledir. İsrail'in Filistin'deki işgali ise tarihin en uzun süreli işgali olduğu gibi en planlı ve sistematik katliam suçlarını içermektedir.

Netenyahu yönetimi, Filistinli sivilleri bombalamakta, öz topraklarından göç etmeleri gerektiğini söylemekte, bu insanlar can korkusuyla göç halindeyken yine onları bombalamakta, insanların son çare olarak sığındıkları hastaneleri dahi bombalamaktadır. Cumhurbaşkanımız insanlık değerleri ve insanlık vicdanı adına tüm dünyaya seslenirken, Netenyahu ise insanlığın düşmanı her türlü eylemin temsilcisidir. Filistin'deki çocuk, kadın, sivil, yaşlı masumlarla dayanışmayı sürdürecek; Filistinli kardeşlerimizin meşru haklarını elde etmeleri için mücadele etmeye devam edeceğiz.'
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İşte 2024 maaş zammı tablosu! En düşük memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?
İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım’dan Mansur Yavaş’a ağır sözler: Haramzade bunlar!
İsrailli aktivist siyonist sansürü ifşa etti! Soykırım ordusunun Gazze’ye saldırılarını protesto ettiği için taciz edildi
Rusya Devlet Başkanı Putin’den Başkan Erdoğan'a yeni yıl tebriği: Dikkat çeken işbirliği vurgusu!
Süper Kupa provokasyonuna 2 gözaltı kararı
Mansur Yavaş’tan bir skandal daha: Oy vermeyen mahalleliye su ve asfalt yok!
Yılmaz Tunç açıkladı! Süper Kupa paylaşımlarına adli soruşturma
Bir dizi düzenleme yolda! Ticaret Bakanlığı duyurdu: 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek
Sakarya’daki zincirleme kazada 10 kişi ölmüştü! Rapor çıktı: Dikkat çeken hız limiti detayı…
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! PKK'nın para kaynağını yürüten terörist öldürüldü
Abla-kardeş kavgasında yeni perde! Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'na gözdağı: Parça parça edeceğim
AK Parti'de kritik süreç tamamlandı! Başkan Erdoğan 31 Mart hedefini açıkladı
ABD'den Gazze'deki katliama yeni destek: Kongre'nin onayı olmadan ikinci kez terör devleti İsrail'e silah satma kararı aldı
37 ilde terör örgütü DEAŞ'a şafak baskını: 189 şahıs yakalandı
Yeni KKM hesabı açılamayacak: Tarih belli oldu
Mansur Yavaş'a soğuk duş! Ankara'da İyi Parti'den flaş karar: Akşener o isimle anlaştı
Netanyahu'nun hain planı ortaya çıktı! Gazzelileri sınır dışı edecek!
‘FETÖ'yü savunmak muhalefet olamaz’ diyen meclis üyesi CHP’den ihraç edildi
Mansur Yavaş EGO’yu da batırdı: Sayıştay raporu gerçeği otaya çıkardı: En pahalı ulaşım olmasına rağmen…
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Şehir büyüklüğünde göktaşı dünyaya yaklaşıyor! 'Şeytan Kuyruklu Yıldız' o tarihte patlayacak

Şehir büyüklüğünde göktaşı dünyaya yaklaşıyor! 'Şeytan Kuyruklu Yıldız' o tarihte patlayacak

İnternetten araç kiralamak isterken 40 bin lirasını kaybetti: Bu tuzağa dikkat!

İnternetten araç kiralamak isterken 40 bin lirasını kaybetti: Bu tuzağa dikkat!

‘Kız kardeşime eş arıyorum!’ Telefonlara gönderilen bu mesaja dikkat!

‘Kız kardeşime eş arıyorum!’ Telefonlara gönderilen bu mesaja dikkat!

Google, kullanıcılarının gizliliğinin ihlali davasında 5 milyar dolar tazminat ödeyecek

Google, kullanıcılarının gizliliğinin ihlali davasında 5 milyar dolar tazminat ödeyecek

Suyun dibinde parlarken bulundu değerine paha biçilemiyor

Suyun dibinde parlarken bulundu değerine paha biçilemiyor