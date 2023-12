Sakın çöpe atmayın: Kabuğu kendinden 70 kat daha faydalı milyonlarca antioksidan içeriyor

Soğuk havaların vazgeçilmezi C vitamini deyince akla ilk limon geliyor. Vitamin bakımından oldukça zengin olan limonun faydalarını hepimiz bilsek de limon kabuğunun vücudumuza etkilerini hiç bilmiyoruz. Limondan 70 kat daha fazla C vitamini içeren limon kabuğu aslında tam bir şifa kaynağı. Çoğumuzun çöpe attığı sadece suyunu kullandığı limon kabuğunun faydaları tek tek sıralandı. İşte milyon tane antioksidan bulunun limon kabuğunun özellikleri...

Keklerde, çaylarda salatalarda kullandığımız limon kabuğunun hiç bilinmeyen faydaları ortaya çıktı. Antioksidan, C vitamini ve D vitamini bakımından oldukça zengin olan limon kabuğunun faydalarını sizler için derledik. Peki limon kabuğu nelerde kullanılır, kullanım alanları neler? İşte tüm detaylar...Limon kabuğu, sağlığınızı korumak için vücudunuzun bağışıklık sistemini uyarabilen flavonoidler içerir. Her gün yenilen bir kaç gram limon kabuğu ile bağışıklık sisteminizi ciddi anlamda güçlenir.Limon kabuğunun birkaç antimikrobiyal ve antifungal özellikleriyle de dikkat çekiyor. Yapılan araştırmalar, limon kabuğunun antibiyotiğe dirençli bakterilerin büyümesini azalttığını gösterdi.Araştırmalar, limon kabuğundaki flavonoidler ve ana lif olan pektin gibi bileşiklerin kalp sorunlarıyla ilgili riskinizi azaltabileceğini gösterdi. 344 bin 488 kişide yapılan 14 çalışmanın gözden geçirilmesi, günde ortalama 10 mg flavonoid artışının kalp hastalığı riskini azalttığını ortaya koydu.Limon kabuğunun faydalarından biri de kolesterol seviyesini düşürmesidir. Limon kabuğundaki pektin, karaciğeriniz tarafından üretilen ve kolesterole bağlanan safra asitlerinin atılımını artırarak kolesterol seviyelerini de düşürebilir.Limon kabuğu, D-limonen ve C vitamini de dahil olmak üzere antioksidanlarda yüksektir Yapılan araştırmalar, tüm narenciye ürünlerinin kabuklarının oldukça faydalı olduğunu gösterdi ancak limon kabuğunun greyfurt veya mandalina kabuklarından daha güçlü antioksidan içeriğe sahip olduğu görüldü.Limon kabuğundaki yararlı, en etkin bir diğer madde ise D-limonen. Limona karakteristik aromasını veren bir bileşik olan D-limonen limonun kabuk kısmında bulunur ve bu meyvenin sağlık yararlarının çoğundan sorumludur.D-limonen gibi flavonoid antioksidanlar alımı, kalp hastalığı ve düşük diyabet riski ile bağlantılıdır D-limonen'in oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olan bir enzimin aktivitesini arttırdığını göstermektedir. Oksidatif stres, doku hasarı ve hızlandırılmış yaşlanma ile ilişkilidirOldukça yüksek besin değerlerine sahip olan limon kabuğunda beden sağlığı için önemli bileşenler bulunuyor. Limon kabuğu yüksek miktarda lif ve C vitamini içerir ve sadece 1 çorba kaşığı (6 gram) günlük ihtiyacın %9'unu sağlar.Limon kabuğu kanserle mücadele konusunda ön saflarda yer alıyor. Örneğin, flavonoid alımı, çeşitli kanser türlerinin riskinin azalmasıyla ilişkilidir ve C vitamini, mutasyona uğramış kanser hücrelerinin ortadan kaldırılmasına yardımcı olan beyaz kan hücrelerinin büyümesini destekler.Limon kabuğu oldukça ilginç ve güçlü özelliklere sahip. İlaçlara direnç kazanmış mantarlarla da savaşmaya yardımcı oluyor. Yapılan araştırmalar limon kabuğu özünün cilt enfeksiyonlarına neden olan ilaca dirençli bir mantarla savaştığını gösterdi.