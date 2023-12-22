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Numan Kurtulmuş'tan Sarıkamış mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Sarıkamış Harekâtı'nın 109'uncu yıl dönümünde, bu topraklar için canlarını feda eden aziz şehidlerimizi saygıyla, rahmetle ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad, makamları âli olsun." dedi.

Ekleme: 22.12.2023 - 14:54 Güncelleme: 22.12.2023 - 14:54 / Editör: Ozge Selin
Numan Kurtulmuş'tan Sarıkamış mesajı
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Sarıkamış Harekâtı'nın 109'uncu yıl dönümüne ilişkin bir mesaj yayımladı.

Numan Kurtulmuş, 'Sarıkamış Harekâtı'nın 109'uncu yıl dönümünde, bu topraklar için canlarını feda eden aziz şehidlerimizi saygıyla, rahmetle ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad, makamları âli olsun. Şehadet bilinci, vatan sevgisi, sarsılmaz bir iman ve cesaretle yola revan olan ecdadımızın tarihe sığmayan kahramanlığını daima gururla hatırlayacak ve gelecek nesillere taşıyacağız.' dedi.
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