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İzmir derbisinin sanığından savunma: Tazminatı ödemek için ömür boyu çalışmak zorundayım

Göztepe ile Altay arasındaki olayların çıktığı derbiye ilişkin Göztepeli taraftar, rakip taraftara işaret fişeği atarak ağır yaralanmasına neden oldu. Tutuklu sanık bugünkü davada tahliyesini talep ederek, "Nasıl olduğunu hala idrak edemiyorum. Askerden geldim. Hayat kurup evlenmek üzereydim" dedi.

Ekleme: 22.12.2023 - 15:09 Güncelleme: 22.12.2023 - 15:10 / Editör: Ozge Selin
İzmir derbisinin sanığından savunma: Tazminatı ödemek için ömür boyu çalışmak zorundayımGeçtiğimiz yıl Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasındaki Göztepe-Altay maçında çıkan olaylar hafızalardaki yerini koruyor.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki İzmir derbisinde Altay taraftarları, 19. dakikada Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme yabancı madde fırlattı.

Atılan işaret fişeğiyle, Göztepeli taraftar Mehmet Çakır yaralandı. Bu sırada Göztepe tribünlerinden sahaya atlayan Mehmet Nihat Aydın da korner direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurdu.

18 kişi tutuklandı

Olaylar nedeniyle maç, tatil edildi. Derbi sonrası başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Mehmet Nihat Aydın ile Altay tribünlerindeki Furkan Ersanlı, D.D., K.E., E.Y., H.Ç., M.E.K., A.G., H.K., M.Y., S.H., Ç.K., E.E., A.B., Ş.P., Ö.U., Ü.T., T.G., G.A.A ve E.K. tutuklandı.

U.M.K., F.Ö., Y.A., N.A.D. ve F.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), olaylar nedeniyle her 2 takımı da hükmen mağlup saydı. Soruşturmanın ardından diğer şüpheliler hakkında da İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Fişek atan şahsın 23 yıla kadar hapsi istendi

İddianamede savcı, Furkan Ersanlı'nın tribünde planlı ve kararlı şekilde, işaret fişeğini binlerce kişinin bulunduğu Göztepe tribünlerine doğru hedef gözetip, ateşleyerek, 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak ve kullanarak müsabaka düzenini bozmak', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarını işlediğinin altını çizdi. Ersanlı için bu suçlardan 23 yıla kadar hapis cezası istendi.

Tek tutuklu kaldı

Savcı; Ç.K., E.E., K.E., E.Y., D.D., H.Ç., M.E.K., S.H., A.B., A.G., H.K., Ö.U., Ş.P., Ü.T., T.G., G.A.A., E.K., M.Y., F.E., N.A.D., Y.A. ve F.Ö.'nün de 'Kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardım'dan cezalandırılmalarını talep etti.

Öte yandan sanıkların; 'Tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak', 'Tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarında kullanarak müsabaka düzenini bozmak' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından cezalandırılmaları istendi. Süreç içinde Furkan Ersanlı hariç tüm sanıklar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'1-2 milyon liralık tazminatı ödemek için ömür boyu çalışmak zorundayım'

Sanıkların yargılanmalarına bugün İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmaya tutuklu sanık Ersanlı'nın yanı sıra tutuksuz sanıklar ve avukatlar katıldı.

Duruşmada söz alan Ersanlı'nın avukatı, müvekkilinin tahliyesini talep etti. Söz verilen tutuklu sanık Ersanlı da mağdur olduğunu söyleyerek, 'Yaşanan kazadan dolayı tekrar özür dilerim. O gün orada 3 tane otobüs vardı. Başka otobüse binsem bu olay yaşanmayacaktı. 13 aydır büyük mağduriyet yaşıyorum. İstemediğim olay hayatımda istemediğim sonuçlara yol açtı. Nasıl olduğunu hala idrak edemiyorum. Askerden geldim. Hayat kurup evlenmek üzereydim. Şimdi tahliye olsam hakkımda açılmış olan 1-2 milyon liralık tazminatı ödemek için ömür boyu çalışmak zorundayım. Nişanlımla ayrıldım. Tahliyemi talep ediyorum.' dedi.

Tutukluluğunun devamına karar verildi

Sanığın savunmasının ardından arar karar açıklandı. Ersanlı'nın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, eksik belgelerin tamamlanmasına hükmedip duruşmayı erteledi.
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