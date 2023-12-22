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İYİ Parti'de istifalar bitmiyor! 49 kişilik il teşkilatından dikkat çeken açıklama

İYİ Parti Muş İl Başkanı Muş Başkanı Halis Saltık ve 49 kişilik yönetim kurulu üyesi partisinden istifa etti

İYİ Parti'de istifalar bitmiyor! 49 kişilik il teşkilatından dikkat çeken açıklama
Ekleme: 22.12.2023 - 14:24 Güncelleme: 22.12.2023 - 14:36 / Editör: Ozge Selin
İYİ Parti'de istifalar bitmiyor! 49 kişilik il teşkilatından dikkat çeken açıklama
İYİ Parti Muş İl Başkanlığı'nda istifalar gelmeye devam ediyor. İl Başkanı Halis Saltık, partinin Şeyh Sait politikaları ve 'Parti'nin kuruluş amaç ve ilkelerinden uzaklaştığı' gerekçesiyle yönetim kurulu üyeleriyle birlikte istifa etti.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan İl Başkanı Halis Saltık, parti içerisinde yaşanan karışıklardan dolayı huzur kalmadığını söyledi. Her gün istifaların çoğalarak artmasına dikkat çeken Halis Saltık, partide iyi bir teşkilatçılık örneği verilemediğinin altını çizdi ve partinin teşkilatlarına sahip çıkmadığı için geleceklerini göremez duruma geldiğini kaydetti.

Saltık şunları kaydetti: Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın hassasiyetleri göz ardı edilir hale gelmiştir. Parti genel merkezi, bölgemiz için önemli bir değer olan Şeyh Sait Efendiye karşı halkımızın hassasiyetini yok sayarak farklı bir tavır sergilemiştir. Bunun yanı sıra bölgemizin önemli ailelerinden olan Salim Ensarioğlu'nun yaptığı bir paylaşımdan dolayı disipline sevk edilmesi partiye olan teveccühü azalmıştır.

Partinin kuruluş amaç ve ilkelerinden uzaklaştığını kaydeden Saltık şu ifadeleri kullandı, 'Bu hataların yanı sıra, partinin kuruluş amaç ve ilkelerinden uzaklaşmasından dolayı 49 kişilik yönetim kurulu üyelerimizle birlikte İYİ Parti İl Başkanlığı görevimden istifa ettim. Halkımıza duyurulur.'

Yaklaşık 2 hafta önce Merkez İlçe Başkanı Kenan Dinçer, Korkut İlçe Başkanı Hamdullah Gündoğdu, Malazgirt İlçe Başkanı Metin Yurdakul, Kadın Kolları Başkanı Tuba Şener Boydak ve İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Aksoy istifa ettiğini açıklamıştı.
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