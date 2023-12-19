İsrailli vekil baklayı çıkardı! Kirli Gazze planı: 'Birkaç kilometreyi...'

İsrail'de ana muhalefetteki Gelecek Var (Yesh Atid) Partisi Milletvekili Moshe Tur Paz, kirli Gazze planını duyurdu. Hamas bahanesi ile katliama başlayan İsrail'in o bölgeyi ilhak etmesi gerektiğini söyledi.

İsrail'de ana muhalefetteki Gelecek Var (Yesh Atid) Partisi Milletvekili Moshe Tur Paz, abluka altındaki Gazze Şeridi topraklarından 'birkaç kilometrenin ilhak edilmesi' çağrısında bulundu.Tur Paz, İsrail'in Kanal 12 televizyonuna verdiği demeçte, Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Saldırılar sonrası bölgenin durumuna ilişkin açıklama yapan Tur Paz, Gazze topraklarından 'birkaç kilometrenin İsrail'e ilhak edilmesini' istedi.Aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan ve Gazze'ye nükleer bomba atılmasının 'seçeneklerden biri' olduğu açıklamasıyla gündeme gelen Miras Bakanı Amihai Eliyahu da 'Gazze'nin tamamen işgal edilmesi' çağrısı yapmıştı.İşgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde konut inşa eden emlak şirketi 'Harei Zahav' da Gazze'de villa satışı reklamı yayımlamıştı.İsrail saldırılarında enkaza dönen Filistinlilerin evlerinin fotoğrafının yer aldığı proje reklamında, 'Sahilde bir ev hayal değil!' ifadesine yer verilmişti.