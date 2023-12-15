  • USD: 28,98 - 29,04
  • EURO: 31,80 - 31,86
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,95 değer kazanarak 7.965,92 puana çıktı.

Ekleme: 15.12.2023 - 13:42 Güncelleme: 15.12.2023 - 13:43 / Editör: Ozge Selin
Borsa günün ilk yarısında yükseldiGünün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 152,52 puan artışla 7.965,92 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 41,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,09, holding endeksi yüzde 1,12 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,76 ile metal ana sanayi, yüzde 0,29 ile turizm oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, önemli merkez bankalarının para politikası kararlarını açıkladığı ve yoğun veri gündeminin takip edildiği haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izlediğini, yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in bu akşam piyasalar kapandıktan sonra açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Yeni ekonomi yönetiminin attığı adımlarla mayıs sonundan bu yana düşüş eğiliminde hareket eden Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) dün, Mart 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına gerileyerek 290 baz puana indi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi toplantısına katılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, Türk lirasına geçiş zamanının geldiğini belirterek, "Bunun en doğrudan yansımalarını mevduat gelişmelerinde görüyoruz." dedi.

Öte yandan, dün TCMB tarafından açıklanan verilere göre, yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta, hisse senetlerinde 13 Kasım 2020 ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinde (DİBS) de 25 Ağustos 2017 haftasından sonraki en yüksek girişi gerçekleştirdi.

Analistler, bugün ayrıca yurt içinde TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi ve kısa vadeli borç stoku, yurt dışında ise dünya genelinde öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 puanın direnç öne çıktığını aktaran analistler, 7.800 ve 7.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
Başkan Erdoğan parti teşkilatıyla buluşacak: AK Parti'de İstanbul için kritik temayül!
İyi Parti'de kriz sürüyor! İbrahim Özkan ve 5 İBB Meclis üyesi istifa etti
Mansur Yavaş, İYİ Parti’ye diyet ödüyor! İşte ABB iştiraki şirketlerin borç batağının nedeni
MİT'ten PKK'ya bir darbe daha! Şirvan Hasan etkisiz hale getirildi
Fatih Erbakan'dan Özgür Özel'in Dem Partisi'ni ziyaretine tepki: Bu bataklığı kurutmak lazım
MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Yeni asgari ücret için gözler ikinci toplantıda: 2024 asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki 5 senaryo
Osman Gökçek: CHP insanlara zulmetti
Bağ-kur'luya erken emeklilik müjdesi! Prim gün şartına düzenleme geliyor: İşte detaylar...
72 ilde 'Mercek 8' Operasyonu
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ankara'da Cumhur İttifakı birlik mesajı verdi: Başkanlar Kahramankazan'da buluştu
İyi Parti'de toplu istifa! Diyarbakır il ve ilçe teşkilatları görevini bıraktığını duyurdu
Bakan Güler duyurdu! 2 bin 84 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbullunun ulaşım çilesi bitmiyor! İETT otobüsünü su bastı: O anlar kameralara böyle yansıdı
MHP lideri Bahçeli il başkanları toplantısında açıklamalarda bulunuyor
İstanbul’da sağanak yağış! Yollar göle döndü 2 araç mahsur kaldı: CHP’li belediyeye tepki yağdı!
Yine kiralık vekil, yine CHP! Bu kez sahnede Özgür Özel var...
İsrail’in ‘esir kurtarma’ yalanı çöküyor! İsraillilerin vurulduğu ifşa olmuştu: Netahyahu’ya şok dalgası!
Meral Akşener’e kötü haber! İYİ Parti’de istifa dalgası sürüyor: İstanbul ve İzmir’de iki kritik isim…
Meteoroloji açıkladı: 17 Aralık 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji açıkladı: 17 Aralık 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Mahkemeden 'Martı Tag' için korsan kararı: Araç trafikten 60 gün men edildi

Mahkemeden 'Martı Tag' için korsan kararı: Araç trafikten 60 gün men edildi

Çok az kişi biliyordu Erzurum'da görüntülendi: Özellikleri herkesi şaşkına çevirdi

Çok az kişi biliyordu Erzurum'da görüntülendi: Özellikleri herkesi şaşkına çevirdi

1 Ocak 2024'te başlıyor! Şehirler arası yolcu otobüslerinde yeni dönem

1 Ocak 2024'te başlıyor! Şehirler arası yolcu otobüslerinde yeni dönem

Binalarda kimlik dönemi! Bakan Özhaseki detayları paylaştı: 81 ilde eş zamanlı olarak başlıyor

Binalarda kimlik dönemi! Bakan Özhaseki detayları paylaştı: 81 ilde eş zamanlı olarak başlıyor

NASA açıkladı! 100 yıllık felaket gerçekleşti; Yarın bütün dünya hissedecek...

NASA açıkladı! 100 yıllık felaket gerçekleşti; Yarın bütün dünya hissedecek...