Trabzon'dan acı haber: Dalgalara kapılan 2 lise öğrencisinin cansız bedeni bulundu

Trabzon'da 27 Kasım'da yaşanan fırtına sonra dalgalara kapılarak kaybolan lise öğrencileri Emir Berke Aşık ve Uğurcan Korkmaz'ın cansız bedeni bulundu.

Trabzon'un Karadeniz kıyısındaki ilçesi Beşikdüzü'nde, 27 Kasım'da dalgalara kapılarak kaybolan 2 lise öğrencisinin cansız bedeni bulundu.İlçenin Cumhuriyet Mahallesi sahilinde deniz fenerinin bulunduğu alanda, fırtına sebebiyle yükselen dalgalara kapılarak kaybolan Beşikdüzü Borsa İstanbul Fen Lisesi 10. sınıf öğrencileri Emir Berke Aşık (16) ile Uğurcan Korkmaz'ı (15) arama çalışmalarına, dün akşam havanın kararmasıyla verilen aranın ardından sabah saatlerinde yeniden başlandı.Aramaların beşinci günündeki çalışmalarda, kayıp öğrencilerden birinin cansız bedeni Vakfıkebir ilçesi yakınlarında bulundu.Cesedin Uğurcan Korkmaz'a ait olduğu öğrenildi.Trabzon'da limanda cep telefonuyla görüntü çekerken fırtına kaynaklı dalgaların sürüklediği denizde kaybolan lise öğrencileri Uğurcan Korkmaz'ın ardından Emir Berke Aşık'ın da kaybolduğu noktaya yakın mesafede cansız bedenine ulaşıldı.