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Merkez Bankası açıkladı: TL için yeni adım geldi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan TL'yi cazip kılacak yeni adımlar geldi. Banka, bankacılık sistemi ve Türk lirasına ilişkin yeni kararlar aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre yurt içi yerleşik gerçek kişiler, 30 Kasım 2023 itibarıyla bankalarda mevcut olan altın, dolar, avro ve İngiliz sterlini cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek.

Merkez Bankası açıkladı: TL için yeni adım geldi! Resmi Gazete'de yayımlandı
Ekleme: 1.12.2023 - 10:29 Güncelleme: 1.12.2023 - 10:32 / Editör: Ozge Selin
Merkez Bankası açıkladı: TL için yeni adım geldi! Resmi Gazete'de yayımlandı
.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankacılık sistemini, Türk lirasını (TL) cazip kılacak şekilde dönüştüren adımlarına kararlılıkla devam ediyor.

TCMB'nin konuya ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

STANDART TL MEVDUATI DESTEKLENİYOR!

Tebliğe göre, bankalar, döviz dönüşümlü kur korumalı hesaplara politika faizinin altında faiz verebilecek ancak bu oran, politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 85'inden daha düşük olamayacak. Böylece standart TL mevduat desteklenirken döviz dönüşümlü kur korumalı mevduata (KKM) verilen faizin cazibesi azaltılacak.

30 KASIM İTİBARİYLE GERÇEKLEŞECEK

Ayrıca, gerçek kişi dönüşüm hesaplarının tarih koşulunda teknik değişikliğe gidildi. Buna göre, yurt içi yerleşik gerçek kişiler, 30 Kasım 2023 itibarıyla bankalarda mevcut olan altın, dolar, avro ve İngiliz sterlini cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek.

Merkez Bankasının politika faizinden düşük oranlar uygulanan döviz dönüşümlü kur korumalı mevduat hesaplarında, kur farkının banka tarafından ödenecek faiz veya kar payından yüksek ancak politika faizi ile hesaplanan tutardan düşük olması durumunda aradaki farkın tamamı banka tarafından karşılanacak.

Kur farkının politika faizi ile hesaplanan tutardan yüksek olması durumunda ise söz konusu destek tutarının, politika faizi ile hesaplanan tutara kadar olan kısmı banka, üzerindeki kısmı ise TCMB tarafından ödenecek.

MERKEZ BANKASI, TL MEVDUATI CAZİP HALE GETİRMEYİ AMAÇLIYOR

TCMB, TL mevduatı cazip kılmak amacıyla bir dizi adım atmıştı.

TL'ye geçişlerin hızlandığını gösteren veriler doğrultusunda gerçek kişiler için aylık yüzde 2 olarak belirlenen TL payı artış hedefi, eylülde yüzde 2,5'e, ekimde de yüzde 3,5'e yükseltilmişti.
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