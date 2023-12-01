Katil Netanyahu iyice azıttı: Yok edeceğiz hiç kimse bizi durduramaz

Terör devleti İsrail'in bebek katili Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'de yaşanan son sürece ilişkin ABD Başkanı Joe Biden'a "Hamas'ı yok etmeye yemin ettik ve hiçbir şeyin bizi durduramaz." mesajını ilettiği öğrenildi.

ABD ile terör devleti İsrail arasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları konusunda görüş ayrılığı olduğu bir süredir ifade ediliyor.Bu doğrultuda ABD'nin İsrail'den Gazze'deki saldırılarını genişletmemesini istediği belirtiliyordu.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin bu konudaki taleplerine ilişkin açıklama yaptı.İsrailli gazeteci Barak Ravid'in aktardığı habere göre Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'a "Hamas'ı yok etmeye yemin ettik ve hiçbir şeyin bizi durduramaz." mesajını ilettiğini açıkladı.Katil İsrail ordusu, Hamas’ı İsrail topraklarına ateş açarak 7 günlük geçici ateşkesi ihlal etmekle suçladı ve bugün Gazze'de Hamas'a karşı savaşa yeniden başladığını açıkladı.