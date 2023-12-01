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Fatih Terim'in avukatı konuştu: Kaşla göz arasında evrak imzalatıldı

Fatih Terim'in avukatı ünlü teknik adamın bankayla görüşmeye oyuncuları yalnız bırakmamak için gittiği öne sürüldü. Ayrıca Terim'in adının iddianamede olmamasıyla ilgili de, "Çünkü onun şikayeti başka bir soruşturma numarası ile tefrik edildi. Hesabından çekilen bir para olduğu için zimmet olarak seyretme ihtimali var" denildi.

Ekleme: 1.12.2023 - 10:22 Güncelleme: 1.12.2023 - 10:41 / Editör: Ozge Selin
Fatih Terim'in avukatı konuştu: Kaşla göz arasında evrak imzalatıldı
İstanbul'da Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan'ın futbol ve iş dünyasının önemli isimlerinden topladığı milyonlarla oluşturduğu saadet zincirinin kırılması Türkiye gündemini bir süredir meşgul ediyor.

Banka müdürü Seçil Erzan'ın yüzlerce kişiden topladığı paralar ile kurduğu dolandırıcılık sisteminin yankıları sürüyor.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in adının geçmesi nedeniyle 'Fatih Terim Fonu' olarak anılan olayda aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu gibi isimlerin yer aldığı birçok kişiden yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira toplandı.

Ünlü isimler yüksek kâr vaadiyle fon dolandırıcılığına inandı

Ancak daha sonra Seçil Erzan'ın kurduğu sistem patlak verdi ve kamuoyu yeni bir saadet zinciriyle tanıştı.

Bu yöntemle yapılan dolandırıcılık sonrası Seçil Erzan, hapse atılırken olayda en çok adı geçen isimlerden olan Fatih Terim de 'Tarihin en büyük hukuk savaşını başlatacağım.' açıklamasında bulundu.

Oyuncular Terim'i baba gibi yanlarında istiyor: Yalnız bırakmamak adına gidiyor

Fatih Terim'in avukatı konuştu: Kaşla göz arasında evrak imzalatıldı

Sessizliğini koruyan Fatih Terim, cephesi ile ilgili ise yeni bir gelişme yaşandı.

Terim'in avukatı Tufan Karataş, gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı.

Avukat Karataş, Terim'in olay gün yüzüne çıkmasının ardından futbolcularla bankaya gitmesinin sebebini ünlü teknik direktörün güçlü bir profil olmasına bağladı.

Terim'in şikayeti nedeniyle davası ayrıldı

Karataş, “Baba gibi yanlarında istiyorlar. Güçlü bir profille gidelim. Tamamen destek. Yalnız bırakmamak adına gidiyor.” dedi.

Karataş, Terim'in adının olayın iddianamesinde geçmemesiyle ilgili de, 'Çünkü onun şikayeti başka bir soruşturma numarası ile tefrik edildi. Hesabından çekilen bir para olduğu için zimmet olarak seyretme ihtimali var.' ifadeleri kullanıldı.

'Finansal danışmanlık değil'

Erzan'ın 11 yıl Florya şubesinde tutulmasıyla müşterilerle ilişkisinin derinleşmesine sebebiyet verildiğini söyleyen avukat Karataş, Seçil Erzan'ın Fatih Terim'in “finansal danışmanı” olduğu yönündeki söylemleri de yalanladı.

Fatih Terim'in avukatı konuştu: Kaşla göz arasında evrak imzalatıldı

'Terim'in 3-3.5 milyon doları kayıp'

Karataş, “Bu finansal danışmanlık değil. Her şube müdürünün belli bir kalibrasyon üzerindeki müşteriye verdiği temel hizmet.” dedi.

Son olarak Erzan'ın gerçekten alıp sattığını ancak olmadı gereken 3-3.5 milyon dolar paranın ortada olmadığını söyleyen Karataş, söz konusu işlemler için “Kaşla göz arasında Terim'e evrak imzalatıldığını” ileri sürdü.
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