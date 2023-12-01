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Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması! Tarih netleşti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, asgari ücret açıklamasında bulundu. Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını açıkladı.

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması! Tarih netleşti
Ekleme: 1.12.2023 - 12:19 Güncelleme: 1.12.2023 - 12:56 / Editör: Ozge Selin
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması! Tarih netleşti
BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI: İLK TOPLANTI TARİHİNİ AÇIKLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını açıkladı.

TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay asgari ücret görüşmelerinin aralık ayında başlayacağını anımsatarak asgari ücretin başta asgari ücret olmak üzere birçok ücret ve kalemi yakından ilgilendirdiğini söyledi.

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması! Tarih netleşti

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU'NDA BİR İLK OLACAK

Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonunun işçi heyetinde bir sağlık işçisi, bir kasiyer, bir enerji işçisi, bir de karayollarında kar temizleyen taşeron işçi yer alacak. Bu paraya nasıl geçinemediklerini anlatacaklar."

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI VERİ SETİ HAZIRLIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı TÜİK'in enflasyon verilerine ek olarak işçi, işveren dahil tüm kamuoyunda anket ve saha çalışmalarını gerçekleştirerek en uygun asgari ücret düzeyinin tespiti için çalışmalar gerçekleştiriyor. Çalışmalar yeni asgari ücretin enflasyona etkisi, devlet desteği gibi etkileri nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı ile koordineli bir şekilde sürüyor.

Koordineli sıkı para politikası ve maliye politilarıyla büyümeden taviz vermeden enflasyonun üstesinde gelecek bir yol haritası izleyen ekonomi yönetiminin temel amacı asgari ücret, emekli ve memur zamlarıyla artan alım gücünün korunması olacak.

-Koordineli para ve maliye politikalarıyla enflasyonda kalıcı düşüş temin edilecek
-Asgari ücret, emekli ve memur maaşı zamlarıyla alım gücü artacak

YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL TESPİT EDİLECEK?

Yasa gereği en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması! Tarih netleşti

TEMMUZ AYINDA ASGARİ ÜCRETE ZAM YÜZDE 34 OLDU

Son birkaç yıldır Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek' talimatıyla Temmuz döneminde asgari ücrete ara zam da yapılıyor.

Asgari ücret, Temmuz zammı ile yüzde 34 artarak net 11.402 liraya brüt ise 13.414 lira seviyesine yükseldi. Ocak ayında da asgari ücret yüzde 54'ün üzerinde artışla net 5.500 liradan 8.500 liraya çıkarılmıştı. Böylece 2023 yılındaki kümülatif (toplam) artış oranı yüzde 107'yi aştı.

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması! Tarih netleşti

4 ÖNEMLİ VERİ REFERANS OLACAK

Yani asgari ücret belirlenirken 4 başlık referans olacak:

6 aylık enflasyon tahmini
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın işçi, işveren ve toplumda gerçekleştireceği anket çalışmaları
Memur zam oranı
TÜRK-İş ve TİSK'e ait veriler

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Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması! Tarih netleşti
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