Bursa İnegöl'de kaza: 2'si çocuk 5 yaralı var!

Feci kaza, saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Mesudiye Mahallesi'nden, Alanyurt istikametine giden Eyüp Karabulut (25) yönetimindeki 16 BDG 759 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Mehtap Bergin'in (41) kullandığı 46 ZA 335 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.Her iki aracın da savrulduğu kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Yağız B. (8), Ayaz B. (6) isimli çocuklar ile hafif ticari araçtaki Barış Can Çakır (23) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslar ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.