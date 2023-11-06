Dilan Polat soruşturmasında sıcak gelişme! 5 kişi daha adliyeye sevk edildi

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklandı. Soruşturma kapsamında 5 kişinin daha adliyeye sevk edildiği açıklandı...

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklandı.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri devam eden beş şüpheli daha adliyeye sevk edildi.Dilan Polat ve Engin Polat çiftiyle ilgili yürütülen soruşturmada kalan 5 kişi adliyeye sevk edildi | VideoBir şüpheli ise İstanbul Emniyeti'ndeki ifadesinin ardından serbest kaldı.