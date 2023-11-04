Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler! Değişim isteyenlere sert çıktı: Sırtımdan hançerlendim!

Cumhuriyet Halk Partisi, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından değişim krizini yaşadı. Seçimlerden tam 6 ay sonra kurultay için toplandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 38. Olağan Kurultayı'nın yapıldığı Ankara Spor Salonu'nda büyük bir kalabalıkla karşılaştı.Daha önce 7 genel başkanın görev yaptığı CHP'de 1368 kurultay delegesi de yeni genel başkanı belirlemek için sandık başındaydı. Ekrem İmamoğlu da kurultayda Divan Başkanı görev aldı.Kurultayda söz alan ve kürsüye çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk olarak Osman Kavala ve Selahattin Demirtaşa selam yolladı. Ardından parti içerisinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere 'değişim' hareketini başlatan isimlere sert çıktı. 'Seçim bitti, kazanamadık. Daha nefes almadan değişim söylemleri başladı. Değişim söylemini dillendirenler uzun süredir değişmeyenlerdi' ifadelerini kullandı.8'li koalisyon ortaklarını da suçlayan Kılıçdaroğlu, oldukça sert ifadeler kullandı: İş Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gelince Masa'dan kalkmalar, dönmeler oldu. Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Ama yılmadık, yıkılmadık, çalıştık. Beni asıl üzen sırtımdaki yük değildi, sırtımdaki hançerlerdi.Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak zordur. Bay Kemal'in yol arkadaşı olacaksan vefalı olacaksın. Bay Kemal'in yol arkadaşı olacaksan Bay Kemal'i arkadan hançerlemeyeceksin.