ABD’nin İsrail soykırımından sıyrılma çabaları bitmek bilmiyor! Hamas için şaşırtan sözler: İsrail hesap verecek!

İsrail, işlediği soykırım nedeniyle giderek daha yalnız kalırken Gazze katliamının ilk günlerinden bu yana en büyük destekçisi olan ABD, yaptığı açıklamalarla soykırımdan sıyrılma çabası içinde olduğunu kanıtlıyor. 7 Ekim'den itibaren soykırıma açık destek veren, sivil katliamının 'normal' olduğunu savunan ABD artık suçu tamamen İsrail'e atarak işin içinden kurtulma çabasıyla pes dedirtiyor.Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Biden yönetimi, sözde Gazzeli sivilleri koruma çabalarının 'görünmeyen yüzü' anlatmış. ABD'nin saldırıları önlemek için İsrail'e yardım gruplarının konumlarıyla ilgili verileri gönderdiğini iddia etmişti. Biden yönetimi, tıbbi tesislere yönelik saldırıları önlemek için haftalardır İsrail'e Gazze'deki insani grupların yerini bildirdiğini ancak İsrail'in bu tür lokasyonları vurmaya devam ettiğini söylemişti.İkiyüzlü çabaları ayyuka çıkan ABD yönetimi bir kez daha açıklamalarıyla dikkat çekti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Hamas'ın ABD'lileri (Gazze'de) tutarak, bu durumu koz olarak kullanmaya çalıştığına dair herhangi bir bulgu olmadığını belirtti.Basın açıklaması yapan Kirby, İsrail ile Hamas arasındaki esir takasında 'Hamas, ABD'lileri koz olarak mı kullanıyor?' sorusuna yanıt verdi.Kirby, Hamas'ın, ABD'lileri (Gazze'de) tutarak, bu durumu koz olarak kullanmaya çalıştıklarına dair herhangi bir bulgu olmadığını ifade etti. Hamas'ın elindeki ABD'li esirlere ilişkin de bilgi veren Kirby, 'Öncelikle (Hamas'ın esir aldığı) Amerikalı sayısı oldukça az ve şu an salıverilmeye uygun bulunanlar yani kadın ve çocukların sayısı daha da az.' dedi.John Kirby, İsrail yerinden olan Gazzeliler için hesap verinceye kadar ABD'nin Gazze'nin güneyinde düzenlenecek operasyonları desteklemeyeceğini söyledi.Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda 2 gün uzatılan 'insani ara'ya değinen Kirby, Hamas tarafından son olarak 10'u İsrailli ve 2'si Tayland uyruklu olmak üzere 12 esirin serbest bırakıldığını bildirdi. Kirby, son salıverilenler arasında ABD'lilerin olmadığını kaydederek, 'Ancak umutluyuz, bugünün yarını da var.' ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Joe Biden, 26 Kasım'da, Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında 4 yaşındaki İsrailli bir ABD vatandaşının serbest bırakıldığını belirtmişti.