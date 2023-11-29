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ABD’nin İsrail soykırımından sıyrılma çabaları bitmek bilmiyor! Hamas için şaşırtan sözler: İsrail hesap verecek!

İsrail'in Gazze soykırımında Hamas'la varılan insani aranın bitmesine saatler kaldı. Şimdiye dek Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 61 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden ise Filistinli 180 kadın ve çocuk esir serbest bırakılırken İsrail ara biter bitmez ağır bombardımanlara başlayacağını söyledi. Soykırımın insanlık dışı sonuçları her geçen gün daha da görünür olurken yalnızlaşmaya başlayan İsrail, en büyük destekçisi olan ABD'nin açıklamalarıyla sarsıldı. Beyaz Saray sözcüsü John Kirby, u dönüşü açıklamalarına yenisini ekledi.

ABD’nin İsrail soykırımından sıyrılma çabaları bitmek bilmiyor! Hamas için şaşırtan sözler: İsrail hesap verecek!
Ekleme: 29.11.2023 - 16:30 Güncelleme: 29.11.2023 - 16:46 / Editör: Ozge Selin
ABD’nin İsrail soykırımından sıyrılma çabaları bitmek bilmiyor! Hamas için şaşırtan sözler: İsrail hesap verecek!
İsrail, işlediği soykırım nedeniyle giderek daha yalnız kalırken Gazze katliamının ilk günlerinden bu yana en büyük destekçisi olan ABD, yaptığı açıklamalarla soykırımdan sıyrılma çabası içinde olduğunu kanıtlıyor. 7 Ekim'den itibaren soykırıma açık destek veren, sivil katliamının 'normal' olduğunu savunan ABD artık suçu tamamen İsrail'e atarak işin içinden kurtulma çabasıyla pes dedirtiyor.

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Biden yönetimi, sözde Gazzeli sivilleri koruma çabalarının 'görünmeyen yüzü' anlatmış. ABD'nin saldırıları önlemek için İsrail'e yardım gruplarının konumlarıyla ilgili verileri gönderdiğini iddia etmişti. Biden yönetimi, tıbbi tesislere yönelik saldırıları önlemek için haftalardır İsrail'e Gazze'deki insani grupların yerini bildirdiğini ancak İsrail'in bu tür lokasyonları vurmaya devam ettiğini söylemişti.

ABD’nin İsrail soykırımından sıyrılma çabaları bitmek bilmiyor! Hamas için şaşırtan sözler: İsrail hesap verecek!

İkiyüzlü çabaları ayyuka çıkan ABD yönetimi bir kez daha açıklamalarıyla dikkat çekti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Hamas'ın ABD'lileri (Gazze'de) tutarak, bu durumu koz olarak kullanmaya çalıştığına dair herhangi bir bulgu olmadığını belirtti.

ABD’nin İsrail soykırımından sıyrılma çabaları bitmek bilmiyor! Hamas için şaşırtan sözler: İsrail hesap verecek!

'HAMAS ABD'Yİ KOZ OLARAK KULLANMIYOR'

Basın açıklaması yapan Kirby, İsrail ile Hamas arasındaki esir takasında 'Hamas, ABD'lileri koz olarak mı kullanıyor?' sorusuna yanıt verdi.

ABD’nin İsrail soykırımından sıyrılma çabaları bitmek bilmiyor! Hamas için şaşırtan sözler: İsrail hesap verecek!

Kirby, Hamas'ın, ABD'lileri (Gazze'de) tutarak, bu durumu koz olarak kullanmaya çalıştıklarına dair herhangi bir bulgu olmadığını ifade etti. Hamas'ın elindeki ABD'li esirlere ilişkin de bilgi veren Kirby, 'Öncelikle (Hamas'ın esir aldığı) Amerikalı sayısı oldukça az ve şu an salıverilmeye uygun bulunanlar yani kadın ve çocukların sayısı daha da az.' dedi.

'İSRAİL SİVİLLERİN HESABINI VERECEK!'

John Kirby, İsrail yerinden olan Gazzeliler için hesap verinceye kadar ABD'nin Gazze'nin güneyinde düzenlenecek operasyonları desteklemeyeceğini söyledi.

ABD’nin İsrail soykırımından sıyrılma çabaları bitmek bilmiyor! Hamas için şaşırtan sözler: İsrail hesap verecek!

Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda 2 gün uzatılan 'insani ara'ya değinen Kirby, Hamas tarafından son olarak 10'u İsrailli ve 2'si Tayland uyruklu olmak üzere 12 esirin serbest bırakıldığını bildirdi. Kirby, son salıverilenler arasında ABD'lilerin olmadığını kaydederek, 'Ancak umutluyuz, bugünün yarını da var.' ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, 26 Kasım'da, Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında 4 yaşındaki İsrailli bir ABD vatandaşının serbest bırakıldığını belirtmişti.


ABD’nin İsrail soykırımından sıyrılma çabaları bitmek bilmiyor! Hamas için şaşırtan sözler: İsrail hesap verecek!
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