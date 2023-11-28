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MEB'den flaş seçmeli ders kararı, değişti! Bu yıl ilkokul ve ortaokullarda uygulanacak! 7 ders eklendi: 23'ten 30'a çıktı! 1,2,3,4,5,6,7.8. sınıflar...

Türkiye'nin eğitim alanında attığı yenilikçi adımlar, özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) son dönemde gerçekleştirdiği değişikliklerle dikkat çekiyor. MEB, 2023-2024 eğitim öğretim yılında ilkokul ve ortaokullar için ders programlarında önemli bir güncelleme yaptı. Bu güncelleme, öğrencilere sunulan seçmeli ders sayısının 23'ten 30'a yükseltilmesini içeriyor. Bu yenilik, eğitimde çeşitliliği ve kaliteyi artırma hedefine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İşte eklenen dersler...

Ekleme: 28.11.2023 - 16:20 Güncelleme: 28.11.2023 - 16:22 / Editör: Ozge Selin
MEB'den flaş seçmeli ders kararı, değişti! Bu yıl ilkokul ve ortaokullarda uygulanacak! 7 ders eklendi: 23'ten 30'a çıktı! 1,2,3,4,5,6,7.8. sınıflar...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilere geniş bir yelpazede ilgi alanları sunmak amacıyla ders çizelgesine yeni seçmeli dersleri ekledi. Yeni eklenen seçmeli dersler arasında halk oyunları, masal ve destanlarımız, geleneksel sanatlar, afet bilinci gibi dersler yer alıyor. MEB'in bu yeni düzenlemesiyle öğrenciler, kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ders seçme imkanına sahip olarak daha kapsamlı bir eğitim alabilecekler. İşte detaylar...

EĞİTİMDE ÇEŞİTLİLİĞİN ARTIRILMASI

İlkokul ve ortaokullarda seçmeli ders sayısı artırılarak 30'a çıkarıldı. 23'ten 30'a çıkarılmasıyla birlikte, öğrencilere daha fazla seçenek sunularak, ilgi ve yeteneklerine uygun alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı verilecek.

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Bu kapsamda, afet bilinci, geleneksel sanatlar, görgü kuralları ve nezaket gibi önemli konuların da yer aldığı yeni seçmeli derslerin öğretim programları belirlendi. Bu derslerin eklenmesi, öğrencilerin hem akademik hem de sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak.

Yeni seçmeli dersler, Talim ve Terbiye Kurulu'nun onayının ardından uygulanmaya başlandı. MEB, bu değişikliği kendi web sitesinden duyurdu ve yeni derslerin öğretim programlarını da kamuoyuyla paylaştı. Bu süreç, eğitim camiasında ve öğrenciler arasında büyük bir heyecan yarattı ve eğitimde yenilikçi yaklaşımların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

DEĞİŞIKLİĞİN AMACI VE BEKLENEN ETKİLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu adımı, eğitim sistemini daha esnek ve çağdaş bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor. Öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak bu yeni dersler, aynı zamanda toplumsal bilinç ve sorumluluk duygusunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Eğitimde çeşitliliğin artması, öğrencilerin farklı alanlarda beceri ve ilgi geliştirmelerine olanak tanıyarak, onların gelecekte topluma daha etkin bireyler olarak katkıda bulunmalarını sağlamayı hedefliyor.

MEB'nin belirlediği yeni seçmeli dersler arasında, ahlak ve yurttaşlık, dijital ve geleneksel sanatlar, görgü kuralları, nezaket, halk oyunları, masal ve destanlar, bilim uygulamaları, oyun, robotik kodlama, temel yaşam becerileri, aile, yapay zeka uygulamaları gibi farklı ilgi alanlarını kapsayan dersler yer alıyor.
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