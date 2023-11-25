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Katil Netanyahu'ya oğlu üzerinden sert sözler: Babası etnik temizlik oğlu tatil yapıyor

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu eleştirirken, "İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik imha ve etnik temizlik yaparken, oğlu Yair Netanyahu hoş bir şekilde Miami'de tatil yapıyor." dedi.

Katil Netanyahu'ya oğlu üzerinden sert sözler: Babası etnik temizlik oğlu tatil yapıyor
Ekleme: 25.11.2023 - 14:09 Güncelleme: 25.11.2023 - 14:22 / Editör: Ozge Selin
Katil Netanyahu'ya oğlu üzerinden sert sözler: Babası etnik temizlik oğlu tatil yapıyor
Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Yair Netanyahu'nun Miami'de tatil yaptığı iddia edilen fotoğrafı X hesabından paylaştı.

'İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik imha ve etnik temizlik yaparken, oğlu Yair Netanyahu Miami'de hoş bir şekilde tatil yapıyor.' ifadesini kullanan Gil, şunları kaydetti:

'Dünyanın her tarafında oligarşiler böyle işler. Washington'un kuklası olan siyonist liderler, askeri müdahale çağrısında bulunuyor, ekonomik abluka talep ediyor ya da savunmasız halka karşı savaş çağrısı yaparak gençleri diğer gençleri öldürtmeye yolluyor.'

Katil Netanyahu'ya oğlu üzerinden sert sözler: Babası etnik temizlik oğlu tatil yapıyor

'MİAMİ'DE TATİL YAPTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Netanyahu ve bakanlarının insanlığa karşı suç işlediğini vurgulayan Gil, 'Çoğu çocuk olmak üzere 15 binden fazla Filistinlinin öldürülmesinde kimlerin sorumlu ve suç ortağı olduğunu tarih asla unutmayacak. Dünya, bu paralı askerlere karşı harekete geçmeli.' değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ederken İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun Miami'de tatil yaptığı iddia edilmişti.

Katil Netanyahu'ya oğlu üzerinden sert sözler: Babası etnik temizlik oğlu tatil yapıyor
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