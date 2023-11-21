Başkan Erdoğan talimat verdi: Emekli çiftçiye ikramiye müjdesi

AK Parti kurmayları, daha kolay ve hızlı olacağı için tebliğ yönteminin gündeme geldiğini belirtiyor.Bu formüle göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir tebliğ yayınlayarak, 'çalışan emekli, çalışmayan emekli' tanımı yapılacak.Çalışan emekliden neyin kastedildiği detaylı olarak anlatılacak.ÇKS'ye kayıtlı olan emekliler bu tanımlama dışında kalacak ve çiftçi ikramiyesine kavuşacak.Mevcut yasalarda çalışan-çalışmayan emekli tanımı bulunmuyor.AK Parti'de, 7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının yılbaşında yükseltilmesine dönük hazırlıklar da başladı.En düşük emekli maaşının yükseltilmesi yasa ile yapılabiliyor.TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çalışan emeklilere bir defaya mahsus verilen 5 bin liralık ikramiyeden vergi kaydını sildirmiş ve yıllardır mesleğini yapmayan ancak oda kaydını sildirmemiş esnaf ve sanatkarların da yararlanması gerektiğini belirtti.Palandöken, şu ifadeleri kullandı:'Vergi kaydını sildirmiş, ancak halen oda kaydı bulunan ve mesleğini aktif olarak yapmayan emekli esnaf ve sanatkarlarımız da bu haktan mutlaka yararlandırılmalıdır'