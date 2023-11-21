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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan talimat verdi: Emekli çiftçiye ikramiye müjdesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile yapılan çalışma kapsamında yaklaşık 1.6 milyon çiftçinin 5 bin liralık ikramiyeden yararlanması için tebliğ ile ödeme formülü gündeme geldi.

Başkan Erdoğan talimat verdi: Emekli çiftçiye ikramiye müjdesi
Ekleme: 21.11.2023 - 09:16 Güncelleme: 21.11.2023 - 09:23 / Editör: Ozge Selin
AK Parti kurmayları, daha kolay ve hızlı olacağı için tebliğ yönteminin gündeme geldiğini belirtiyor.

Bu formüle göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir tebliğ yayınlayarak, 'çalışan emekli, çalışmayan emekli' tanımı yapılacak.

Çalışan emekliden neyin kastedildiği detaylı olarak anlatılacak.

ÇKS'ye kayıtlı olan emekliler bu tanımlama dışında kalacak ve çiftçi ikramiyesine kavuşacak.

Mevcut yasalarda çalışan-çalışmayan emekli tanımı bulunmuyor.

Başkan Erdoğan talimat verdi: Emekli çiftçiye ikramiye müjdesi

YASA GEREKİYOR

AK Parti'de, 7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının yılbaşında yükseltilmesine dönük hazırlıklar da başladı.

En düşük emekli maaşının yükseltilmesi yasa ile yapılabiliyor.

ESNAF DA İSTİYOR

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çalışan emeklilere bir defaya mahsus verilen 5 bin liralık ikramiyeden vergi kaydını sildirmiş ve yıllardır mesleğini yapmayan ancak oda kaydını sildirmemiş esnaf ve sanatkarların da yararlanması gerektiğini belirtti.

Palandöken, şu ifadeleri kullandı:

'Vergi kaydını sildirmiş, ancak halen oda kaydı bulunan ve mesleğini aktif olarak yapmayan emekli esnaf ve sanatkarlarımız da bu haktan mutlaka yararlandırılmalıdır'
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Başkan Erdoğan talimat verdi: Emekli çiftçiye ikramiye müjdesi
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