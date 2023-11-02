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İzmir heykele doymuyor: Francisco de Miranda’nın büstü açıldı

Heykel hizmetlerinin durmadığı İzmir'de Güney Amerika'nın bağımsızlık mücadelesinin fikir önderi ve en önemli aktörlerinden biri olarak bilinen Francisco de Miranda’nın büstü açıldı.

İzmir heykele doymuyor: Francisco de Miranda’nın büstü açıldı
Ekleme: 2.11.2023 - 13:21 Güncelleme: 2.11.2023 - 13:25 / Editör: Ozge Selin
İzmir heykele doymuyor: Francisco de Miranda’nın büstü açıldı
CHP'li belediyelerde vatandaşlara hizmet olarak görülen 'heykel belediyeciliği' bir türlü gözden düşmüyor.

Öyle ki CHP'li belediyeler bu alanda birbirleriyle yarışıyor.

Düzenli olarak ya bir CHP'li il belediyesi ya da ilçe belediyesi tarafından heykel yaptırılıyor. Son heykel örneği ise İzmir'den geldi.

Fikir önderinin büstü açıldı

Güney Amerika'nın bağımsızlık mücadelesinin fikir önderi ve en önemli aktörlerinden biri olarak bilinen Francisco de Miranda'nın büstü, Bostanlı'da açıldı.

Açılışa İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, Venezuela'nın Ankara Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Antonio Jose Morillo Perdomo, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve vatandaşlar katıldı.

İzmir heykele doymuyor: Francisco de Miranda’nın büstü açıldı

'İki halk arasındaki yakınlaşmayı sağlayacak'

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, bu büstün iki halk arasındaki yakınlaşma için başlangıç olacağını söyledi.

Venezuela da 1998 yılında, başkenti Karakas'taki bir meydanında Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeline yer vermişti.

'Bundan sonra için de iyi bir başlangıç olsun'

Büstün iki halk arasındaki yakınlaşma için bir başlangıç olacağını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, şunları kaydetti:

Mustafa Kemal Atatürk bizim bağımsızlık mücadelemizin, ulusal kurtuluş mücadelemizin en önemli figürlerinden bir tanesi. Değerleri Türk halkına nakşetmiş bir lider. Venezuela'nın da böyle liderleri var. Francisco de Miranda da aynı perspektiften dünyaya bakıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti

Elçi Müsteşarı Antonio Jose Morillo Perdomo ise büstü önünde Latin Amerika'nın bağımsızlık mücadelesinin en önemli aktörlerinden Francisco de Miranda'yı saygıyla andıklarını dile getirdi.

Perdomo, büst için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

İzmir'i de ziyaret etmişti

Venezuelalı General Fransisco de Miranda, yaşadığı toprakları bağımsızlığına kavuşturmak için başlattığı mücadele öncesinde çıktığı seyahat kapsamında İstanbul ve İzmir'e de uğradı.

Dönemin en güçlü devletlerinden Osmanlı'nın devlet yapısını ve işleyişini inceledi.

Latin Amerika bağımsızlık mücadelesinin tarihinde adı Simon Bolivar'la birlikte anılan Miranda, 3 Temmuz 1786'da İzmir'e geldi ve burada 12 Temmuz'a kadar kaldı.

Miranda, İzmir'in ekonomik durumu ve faaliyetleri hakkında da gözlemlerde bulundu.

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