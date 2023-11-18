Başkan Erdoğan’ın Filistin mesajı dünyada yankılandı: Başbakanlık ofisinde Almanya'yı uyardı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in 43 gündür Filistin halkına yönelik devam ettiği katliama sessiz kalmadı. İlk günden bu yana hem ateşkes hem de garantör devlet çağrısı yaptı. Her fırsatta "İsrail'e borcumuz yok" diyen Başkan Erdoğan'ın, Almanya'nın başkenti Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı basın toplantısında verdiği mesajlar dünyada yankılandı…
İsrail, devlet değil katildi. 43 günden bu yana Filistin halkına ölüm yağdıran katil İsrail ordusunun neden olduğu insanlık dramına kimse tek kelime edemedi. Dünyanın sessiz kaldığı bu katliama Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye sert tepki gösterdi. Resmi ziyarette bulunmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e giden Başkan Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı basın toplantısındaki sözleri, dünya gündeminin birinci sırasına yerleşti.
BAŞKAN ERDOĞAN: İSRAİL'E BORCUMUZ YOK!
Başkan Erdoğan, açıklamasında İsrail'in katlettiği masum çocuklara değinerek 'Burada bu çocuklar nasıl vuruluyor. Elimiz kolumuz bağlı mı duracak. Bizim İsrail'e borcumuz yok. Borçlu olanlar rahat konuşamıyorlar. Biz Holokost cenderesinden geçmedik. Bizim insana saygımız farklıdır. Bundan dolayı kimseye borcumuz yok' ifadelerine yer vermişti. Dünya basını, Başkan Erdoğan'ın Gazze'ye yönelik destek mesajlarını şu ifadelerle verdi:
The Times of Israel: 'Berlin'de Erdoğan, Almanya'nın Holokost nedeniyle İsrail'i eleştiremeyeceğini söyledi' başlığıyla çıkan gazetede 'Cuma günü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u ziyaret eden Türk lider, Berlin'in Holokost nedeniyle İsrail'i eleştiremeyeceğini ima ederken, İsrail ile Hamas arasındaki savaş konusunda derin görüş ayrılıklarını dile getirdi' ifadelerine yer verdi.
The Times of Israel: 'Berlin'de Erdoğan, Almanya'nın Holokost nedeniyle İsrail'i eleştiremeyeceğini söyledi' başlığıyla çıkan gazetede 'Cuma günü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u ziyaret eden Türk lider, Berlin'in Holokost nedeniyle İsrail'i eleştiremeyeceğini ima ederken, İsrail ile Hamas arasındaki savaş konusunda derin görüş ayrılıklarını dile getirdi' ifadelerine yer verdi.
Al Jazeera: Türkiye cumhurbaşkanı ateşkes ihtiyacını vurgularken, Alman Scholz İsrail'in kendini savunma hakkını destekliyor.
Der Spiegel: Erdoğan'ın Berlin'e hassas ziyareti' başlıklı haberde Erdoğan'ın açıklamalarına yer verildi.
Focus: 'Erdoğan, Başbakanlık ofisinde Almanya'ya İsrail konusunda uyarılarda bulundu' dedi.
Bild: Başkan Erdoğan'ın Almanya'ya karşı 'Havuç-sopa' oyununu başarılı bir şekilde oynadığını vurguladı.
Yunan Proto Thema: 'Erdoğan ülkesinin geçmişinde İsrail'e karşı hiçbir suçu olmadığını ve bu nedenle açıkça konuşabileceğini söyledi' dedi.
France 24: Erdoğan, İsrail'in tepkisinden sonra Almanya'ya 'rahatsız edici' ziyarette bulundu.
CNN Yunanistan: Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyareti Alman basını tarafından sorunlu ancak gerekli görülüyor.
Der Standard: Erdoğan, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki savaşını sivil halk arasında çok sayıda ölümün yaşanmasını kınarken, Scholz İsrail'in terörist Hamas'a karşı meşru müdafaa hakkına vurgu yaptı.
India Today: 'Erdoğan, savaşın ortasında İsrail'i kınadı' başlıklı haberde 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastaneleri hedef almak veya çocukları öldürmek gibi eylemlerin Tevrat'a aykırı olduğunu söyledi. Erdoğan ayrıca Almanya'nın Gazze ihtilafında İsrail'e verdiği desteği de eleştirdi' ifadelerine yer verildi.
DW: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Özgürce konuşabiliyorum çünkü İsrail'e hiçbir borcumuz yok' dedi ifadesine yer verdi