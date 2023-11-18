Başkan Erdoğan’ın Filistin mesajı dünyada yankılandı: Başbakanlık ofisinde Almanya'yı uyardı!

İsrail, devlet değil katildi. 43 günden bu yana Filistin halkına ölüm yağdıran katil İsrail ordusunun neden olduğu insanlık dramına kimse tek kelime edemedi. Dünyanın sessiz kaldığı bu katliama Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye sert tepki gösterdi. Resmi ziyarette bulunmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e giden Başkan Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı basın toplantısındaki sözleri, dünya gündeminin birinci sırasına yerleşti.Başkan Erdoğan, açıklamasında İsrail'in katlettiği masum çocuklara değinerek 'Burada bu çocuklar nasıl vuruluyor. Elimiz kolumuz bağlı mı duracak. Bizim İsrail'e borcumuz yok. Borçlu olanlar rahat konuşamıyorlar. Biz Holokost cenderesinden geçmedik. Bizim insana saygımız farklıdır. Bundan dolayı kimseye borcumuz yok' ifadelerine yer vermişti. Dünya basını, Başkan Erdoğan'ın Gazze'ye yönelik destek mesajlarını şu ifadelerle verdi:The Times of Israel: 'Berlin'de Erdoğan, Almanya'nın Holokost nedeniyle İsrail'i eleştiremeyeceğini söyledi' başlığıyla çıkan gazetede 'Cuma günü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u ziyaret eden Türk lider, Berlin'in Holokost nedeniyle İsrail'i eleştiremeyeceğini ima ederken, İsrail ile Hamas arasındaki savaş konusunda derin görüş ayrılıklarını dile getirdi' ifadelerine yer verdi.'Berlin'de Erdoğan, Almanya'nın Holokost nedeniyle İsrail'i eleştiremeyeceğini söyledi' başlığıyla çıkan gazetede 'Cuma günü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u ziyaret eden Türk lider, Berlin'in Holokost nedeniyle İsrail'i eleştiremeyeceğini ima ederken, İsrail ile Hamas arasındaki savaş konusunda derin görüş ayrılıklarını dile getirdi' ifadelerine yer verdi.Türkiye cumhurbaşkanı ateşkes ihtiyacını vurgularken, Alman Scholz İsrail'in kendini savunma hakkını destekliyor.Erdoğan'ın Berlin'e hassas ziyareti' başlıklı haberde Erdoğan'ın açıklamalarına yer verildi.'Erdoğan, Başbakanlık ofisinde Almanya'ya İsrail konusunda uyarılarda bulundu' dedi.Başkan Erdoğan'ın Almanya'ya karşı 'Havuç-sopa' oyununu başarılı bir şekilde oynadığını vurguladı.'Erdoğan ülkesinin geçmişinde İsrail'e karşı hiçbir suçu olmadığını ve bu nedenle açıkça konuşabileceğini söyledi' dedi.Erdoğan, İsrail'in tepkisinden sonra Almanya'ya 'rahatsız edici' ziyarette bulundu.Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyareti Alman basını tarafından sorunlu ancak gerekli görülüyor.Erdoğan, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki savaşını sivil halk arasında çok sayıda ölümün yaşanmasını kınarken, Scholz İsrail'in terörist Hamas'a karşı meşru müdafaa hakkına vurgu yaptı.'Erdoğan, savaşın ortasında İsrail'i kınadı' başlıklı haberde 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastaneleri hedef almak veya çocukları öldürmek gibi eylemlerin Tevrat'a aykırı olduğunu söyledi. Erdoğan ayrıca Almanya'nın Gazze ihtilafında İsrail'e verdiği desteği de eleştirdi' ifadelerine yer verildi.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Özgürce konuşabiliyorum çünkü İsrail'e hiçbir borcumuz yok' dedi ifadesine yer verdi