Ozan Ünlü 'deprem' için şarkı hazırladı
Ben Ölürsem, Kızıl Siyah Bulutlar ve Ankara Rüzgarı gibi şarkılarla Türkçe pop müziğe ilham veren sanatçılar arasında yer alan Ozan Ünlü, yeni şarkısı Deprem’i toplumsal sorumluluğun bir ifadesi olarak müzikseverlerin beğenisine sunuyor.
Türk toplumunu yürekten sarsan ve derin yaralar açan 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin acısı hala sürerken Ozan Ünlü, felaketten etkilenen insanlar için yeni şarkısı Deprem'i kaydetti. Sözü ve müziği Ozan Ünlü'ye ait olan çalışmanın düzenlemeleri Alişan Göksu, mix ve mastering'i ise Alen Konakoğlu imzası taşıyor.
Cumhuriyet tarihinin en çok can kaybı ve yıkımına yol açan depremleri unutamadığını, unutmayacağını ve unutturmayacağını belirten Ozan Ünlü, şarkısının bir müzik parçasının ötesinde, bu felaketi yaşayan insanların durumuna dikkat çekme amacıyla hazırlandığını ifade ediyor. Şarkısında depremin büyük kayıplara sebep olduğunu aktaran Ünlü, tüm bu yitip giden hayatlara, hayallere sesleniyor.
Şarkının video klibi için performans klibi hazırlayan Ozan Ünlü'ye arka fonda depremden etkilenen kentlerin görüntüleri eşlik ediyor. Sevilen sanatçı, hazırladığı görsel dünya ile felaketi özetleyen duygusal bir dil oluşturuyor.
Ozan Ünlü'nün yeni şarkısı 'Deprem' klibi ile Sidney Co. Artz etiketiyle 27 Ekim tarihinden itibaren tüm dijital platformlarda yayında!
KÜNYE BİLGİLERİ
Söz ve Müzik: Ozan Ünlü
Düzenleme: Alişan Göksu
Bas Gitar: Ferhat Hasanoğlu
Davul: Arıkan Sırakaya
Elektrik ve Akustik Gitar: Alişan Göksu
Perdesiz Gitar: Cenk Erdoğan
Klarnet: Coşkun Ekşi
Keyboard/Sampling, Editing: Alişan Göksu
Geri Vokal: Ozan Ünlü, Alişan Göksu
Miks ve Mastering: Alen Konakoğlu
Prodüktör: Alişan Göksu
Yapım Şirketi: Sidney Co. Artz (Ekim 2023)
ŞARKI SÖZLERİ
Su olsan içmem
Yol olsan geçmem bir daha alınma
Söz olsan tutmam
Gün olsan doğmam bir daha karışma
Sen kimsin ne nesin
Bir depremle gidersin
Sakın unutma bu dünya kira
Canınla ödersin ağırlığınca
Sakın unutma bu dünya kira
Kanınla ödersin ağırlığınca
Ne kapı kaldı ne duvar
Elimde bir tek umudum var
Ne gül bahçesi ne bahar
Yalan sözlerin kim duyar
Sen kimsin ne nesin
Bir depremle gidersin
Sakın unutma bu dünya kira
Canınla ödersin ağırlığınca
Sakın unutma bu dünya kira
Kanınla ödersin ağırlığınca