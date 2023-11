Ozan Ünlü 'deprem' için şarkı hazırladı

Türk toplumunu yürekten sarsan ve derin yaralar açan 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin acısı hala sürerken Ozan Ünlü, felaketten etkilenen insanlar için yeni şarkısı Deprem'i kaydetti. Sözü ve müziği Ozan Ünlü'ye ait olan çalışmanın düzenlemeleri Alişan Göksu, mix ve mastering'i ise Alen Konakoğlu imzası taşıyor.Cumhuriyet tarihinin en çok can kaybı ve yıkımına yol açan depremleri unutamadığını, unutmayacağını ve unutturmayacağını belirten Ozan Ünlü, şarkısının bir müzik parçasının ötesinde, bu felaketi yaşayan insanların durumuna dikkat çekme amacıyla hazırlandığını ifade ediyor. Şarkısında depremin büyük kayıplara sebep olduğunu aktaran Ünlü, tüm bu yitip giden hayatlara, hayallere sesleniyor.Şarkının video klibi için performans klibi hazırlayan Ozan Ünlü'ye arka fonda depremden etkilenen kentlerin görüntüleri eşlik ediyor. Sevilen sanatçı, hazırladığı görsel dünya ile felaketi özetleyen duygusal bir dil oluşturuyor.Ozan Ünlü'nün yeni şarkısı 'Deprem' klibi ile Sidney Co. Artz etiketiyle 27 Ekim tarihinden itibaren tüm dijital platformlarda yayında!Söz ve Müzik: Ozan ÜnlüDüzenleme: Alişan GöksuBas Gitar: Ferhat HasanoğluDavul: Arıkan SırakayaElektrik ve Akustik Gitar: Alişan GöksuPerdesiz Gitar: Cenk ErdoğanKlarnet: Coşkun EkşiKeyboard/Sampling, Editing: Alişan GöksuGeri Vokal: Ozan Ünlü, Alişan GöksuMiks ve Mastering: Alen KonakoğluProdüktör: Alişan GöksuYapım Şirketi: Sidney Co. Artz (Ekim 2023)Su olsan içmemYol olsan geçmem bir daha alınmaSöz olsan tutmamGün olsan doğmam bir daha karışmaSen kimsin ne nesinBir depremle gidersinSakın unutma bu dünya kiraCanınla ödersin ağırlığıncaSakın unutma bu dünya kiraKanınla ödersin ağırlığıncaNe kapı kaldı ne duvarElimde bir tek umudum varNe gül bahçesi ne baharYalan sözlerin kim duyarSen kimsin ne nesinBir depremle gidersinSakın unutma bu dünya kiraCanınla ödersin ağırlığıncaSakın unutma bu dünya kiraKanınla ödersin ağırlığınca