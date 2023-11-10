İsrail ordusundan ikiyüzlü savunma! Çocuk katliamına tepkiler büyürken algı operasyonuna başladılar

İsrail, 35 gündür Gazze'de tarihinin en büyük soykırımını gerçekleştiriyor. Hamas'ı bahane ederek Gazze planını devreye sokan İsrail, 7 Ekim'den bu yana hedef aldığı sivil yerleşimlerde 11 bine yakın Filistinli sivili katletti. İsrail'in saldırılarında 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'i kadın olmak üzere 10 bin 812 Filistinli öldürüldü, 26 bin 905 kişi yaralandı. Gazze'ye giden her yolu keserek 2.3 milyon sivili aç susuz bırakan, zorunlu göç başlatan İsrail, bunların yanında tüm bölgeye bomba yağdırmaya devam ediyor.Bir aydır tüm dünyanın gözleri önünde binlerce çocuğu katleden İsrail ordusu, defalarca çocuk katliamını savundu. ABD'nin de desteğiyle 'çocukların ölmesi bir bedeldir' ifadelerini kullanmaktan çekinmeyen İsrail, artan tepkilere rağmen katliamında geri adım atmadı.Katiller ordusu, geçtiğimiz gece de Gazze'deki El-Avde ile Endonezya Hastanesi'nin çevresini hedef aldı. Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, yaralı ve hastaların yanı sıra yerinden edilmiş binlerce Filistinlilerin sığındığı Endonezya Hastanesi'nin çevresine çok şiddetli saldırılar düzenledi.Saldırıların hastanenin bazı bölümlerinde ciddi hasara yol açtığı ve insanlar arasında ciddi panik oluşturduğu belirtilen haberde, ölen ve yaralananların olduğu aktarıldı.Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye'de yer alan El-Avde Hastanesi çevresini bombaladığı belirtildi. Saldırıda gönüllü bir sağlık görevlisinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, Kızılay'a ait iki ambulansın da hizmet dışı kaldığı aktarıldı.İsrail savaş uçakları da Gazze'deki Rantisi İhtisas Çocuk Hastanesi'ni gece ilk saatlerde 'doğrudan' hedef aldı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı da yaptığı açıklamada, İsrail'in hastaneyi direkt hedef alması sonucu hastanenin bodrum katında ve bazı tesislerinde büyük yangınların çıktığı belirtildi.Bir aydan bu yana saldırılarına ara vermeyen İsrail, daha gece saatlerinde hastaneleri hedef almışken, sabah olunca alçak algı operasyonu başlattı. Gece saatlerindeki saldırıları kendileri düzenlememişçesine dünyanın gözünü 'siviller konusunda çok hassas davranıyoruz' diyerek boyamaya çalışan İsrail ordusu, sosyal medya hesaplarından akılalmaz paylaşımlarda bulundu.35 günden bu yana gözünü kırpmadan hastane ve ev bombalayan İsrail, bu sabah paylaştığı bir videoda hava saldırılarını 'bölgede yer alan siviller' nedeniyle iptal ettiklerini iddia etti. Kurmaca görüntülerde üzerinde çalışılmış olduğu belli olan cümleler sarfeden İsrailli savaş pilotlarının 'bölgede siviller var, burayı vurmayalım' dediği anlar yer alıyor.Görüntülerin devamında, 'Burada çocuklar var. Buradaki görevi iptal ediyoruz' denildiği görülüyor. İsrail ordusunun resmi medya hesabının 'ham görüntüler' etiketiyle paylaştığı sözde kurgu olmayan diyaloglar, gece bombalanan çocuk hastanesinin hemen ardından servis edildi.Sözde sivil ve çocuk hassasiyeti gösteren İsrail ordusu, şimdiye dek 4 bin 500'e yakın çocuk ve bebeği katletmemiş gibi akılalmaz bir ahlaksızlık örneği gösterdi.Dünyadan gelen tepkilerin artması üzerine 35 gün sonra servis edilen sözde ham görüntüler, katiller ordusunun pişkinliğini gözler önüne serdi.Öte yandan yine aynı hesaptan paylaşılan çizimlerde, Gazze'deki sivil yerleşimlerin aslında Hamas üsleri olduğu iddiası bir kez daha tekrar edildi.Kamuoyunu ikna etmek için kendi çizdikleri krokileri 'hastane, cami ve okulların Hamas üssü olduğunun' kanıtı diyerek servis eden İsrail ordusunun, işledikleri soykırıma devam edecekleri bir kez daha ortaya çıktı.