İstanbul'da büyük operasyon: Fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı! Polislere verilen sarı zarfın içinde ne yazıyordu?

İstanbul'da daha önce haklarında soruşturma açılan ve şirketlerinde arama yapılan Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı.İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yakalanan Polat çifti ve Beyza Ekici, muhasebeci Ahmet Gün, Sezgin Polat, Kürşat Polat ile çok sayıda şüpheli, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.Polat çifti hastaneye girişleri sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.Sağlık kontrolüne getirilen Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu ise, 'İfademizi vereceğiz, o kadar' dedi.Çift emniyete girişleri sırasında da soruları yanıtsız bıraktı.Basın mensuplarının 'Kanıtları yok ettiğiniz iddia ediliyor, ne diyeceksiniz' sorusuna ise yine Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, 'Ne kanıtları yok etmesi' şeklinde cevap verdi.Polisin gözaltına aldığı diğer şüpheliler de güvenlik önlemleri altında emniyete getirildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.Engin Polat ve Dilan Polat'ın gözaltına alınmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.MASAK Ön İnceleme Raporu'nda; tasfiye halinde üç şirketten aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğunun, bahse konu paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiğinin ve son aşamada Engin Polat'ın sahibi olduğu 'Milda Gayrimenkul' isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespit edildiği belirtildi.Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda; aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Sezgin Polat ve Ahmet Gün'ün de olduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında 'Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet' suçlarından soruşturma başlatılmış, şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyallerle defterlere el konulmuştu.Lüks yaşantısıyla magazin gündeminden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para aklayıp vergi kaçırdıkları iddia edilmiş, Polat ailesi hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.İnceleme süreci devam ederken aile, avukatlarıyla birlikte hazırladıkları ortak bir açıklama metni yayınlamıştı.Dilan ve Engin Polat'ın ortak yayınladığı açıklamada şu ifadeler dikkat çekti:Ticaretimizi sürdürürken toplum önünde çeşitli insani ve dünyevi nedenlerden kaynaklı bir takım etik ve edebe ilişkin aşırılıklarımız, şımarıklıklarımız, gösterişlerimiz olmuştur. Sosyal medya üzerinden lince uğradıklarını belirten çift, özür dilediklerini de belirtti.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Zamanın bu vaktinde tüm vatandaşlarımız gibi bizler de hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Bizlerde de her kulda olabileceği gibi beşeri hatalar mevcuttur. Ticaretimizi sürdürürken toplum önünde çeşitli insani ve dünyevi nedenlerden kaynaklı bir takım etik ve edebe ilişkin aşırılıklarımız, şımarıklıklarımız, gösterişlerimiz olmuştur.Bunlardan dolayı öncelikle Allah huzurunda mahcubiyetimiz, sizler karşısında da düşüncesizliklerimiz ve nezaketsizliklerimiz olmuştur. Zaman zaman çeşitli insani zaaflar nedeniyle haddimizi aştığımızı bu süreçte daha iyi idrak ettik.Her şerrin içinde bir hayır vardır diye söylenegelen ve asla değişmeyen, yazılı olmayan bir kural vardır. Ticaretimizin durdurulduğu, itibarımızın yok edilmeye çalışıldığı, doğruyla yanlışın iç içe gösterildiği, izan, akıl ve vicdanın aleyhimizde kaybolduğu, vurun abaliya mantığıyla hareket edilen bu zor zamanlarda, 'zorlukla beraber kolaylık vardır' ilkesi uyarınca, tabir caizse kendi kabuğumuza çekilip, bir durup, tefekkür edip, kendimize gelip, meydana gelen olaylarla alakalı muhasebe imkanı bulduk.Bu özeleştiri sonrası kamuoyu önünde milletimizden özür dilemenin Allah karşısında da yeni bir yönelim içinde gösterişten ve aşırılılıktan uzak olmamız gerektiğinin bilinci içerisindeyiz. Yaşamakta olduğumuz zor zamanlarımızla ilgili olarak, gerçeklerin ortaya çıkması açısından bazı açıklamalarda bulunmak gerekmektedir. Hakkımızda yürütülen bir savcılık soruşturması mevcuttur.Söz konusu soruşturma gizli olarak yürütülmektedir. Bu soruşturma ile ilgili hazırlanmış bir MASAK ön raporu mevcuttur. Ayrıca savcılığın söz konusu olaylarla alakalı delil toplama ve araştırması devam etmektedir. MASAK raporuna göre hakkımızda vergi sorumluluğu dışında başkaca herhangi bir (kara para, yasadışı bahis vb.) suçlama, tespit ve delil yoktur.Savcılık ve vergi idaresine tüm bilgi ve belgeler teslim edilmiş, bahçemizin kazılması dahil her türlü işlem yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. Hukukçularımızın değerlendirmesi ve mahkemelerimizin itibar ettiği bilirkişilerin bilimsel mütalaaları, ortada vergi sorumluluğu dışında örgüt suçu, kara para, bahis gibi bir suçlamanın olamayacağı yönündedir. Bugüne kadar ülkemizde buna benzer olaylarda yaşanmış tüm soruşturmalara göz atıldığında, yargılama sonrası sonuç dağın fare doğurması gibidir.Onun için soruşturma makamlarından yargılama sonucunun öngörülerek davranmalarını en üst kimlik olan vatandaş kimliğiyle beklemekteyiz. Şu an tüm banka hesaplarımıza, ticarimizin işlediği platform ve yöntemlere tedbir konulmuştur.Bu süreç bir süre daha devam ettiğinde istihdam olarak, devletimizin vergi geliri olarak uğrayacağı zarar, soruşturmadan elde edilecek menfaatten, kat ve kat fazla olacaktır. Bu durum uygulamada da hep böyle olmaktadır. Yargı makamlarımızın eli altındaki istatistiklere bakmasını, başlangıçla sonuç arasındaki farkı değerlendirmelerini arz etmekteyiz.Ticaret serbestisi Anayasal bir haktır. Kişinin ticaretini yaptığı yöntem suç olmadıkça, istediği ticareti yapması serbesttir. Soruşturmalar ceza usul ve esas kurallarına göre yapılmaktadır.Bizler suçlanırken, hukuki haklarımız da vardır ve lehimize olan durumlar da dikkate alınmalıdır. Yaşanılmakta olan bu süreçte herkes bir beklenti içerisinde, biz de bekleyenlerdeniz.Bununla birlikte bir yandan da gazeteci ve sosyal medya linçi ile karşı karşıyayız, ön yargılı hareket eden birkaç televizyonun saldırısı altındayız.Birkaç basın organı hariç, hiçbir objektif kriter ve izan olmadan akbaba ziyneti ile tarafımıza saldırılmaktadır. Murat Ağırel gibi aleyhimizde de olsa bir hakkaniyet yaklaşımı içerisinde olan istisnalar dışında, zaman ilerledikçe ve gerçekler ortaya çıktıkça hepsinden hukuk önünde hesap soracağız ve onları sürekli ifşa edeceğiz.Yine sosyal medya fenomeni şahsiyetsiz ve menfaatperest birkaç şahıs, sizlerin neyin peşinde olduğunuzu biliyoruz. Kimlerle ne tür pazarlıklar yaptığınızın, hesap kitaplarınızın farkındayız.En yakınımızdaki hainlerle iş birliğinizi artık anlamış ve tespit etmiş bulunmaktayız. Ağzınızın suyunun aktığını biliyoruz, emeklerimiz asla size yar olmayacaktır, sizler de bunu bilin.Hukuk karşısında belinizi kıracağız ve nasıl karakterler olduğunuzu da toplum önünde açıkça ortaya koyacağız. Mazlum durumuna düşürülmüşlerin de zor günlerinde yardımcıları olur. Allah kullarından hiç vazgeçer mi?Özetle çoğu art niyetli ve şahsiyetsiz olan bu kişiler sebebiyle, hesapçı kesimin şişirmesiyle zor günler yaşamaktayız. Bu şahıslar bize hayatı yaşanmaz hale getirmektedirler.Bilin ki dostlar ne ihaleye fesat karıştırmakla ne rüşvetle ne de herhangi bir değere ihanet etmekle suçlanmıyoruz. Evet bazen böyle nimetin külfeti de olur. Bunu bir uyarı olarak kabul ediyoruz.Her şey ortaya çıkacak ve biz daha basiretli daha bir tecrübeli olarak binlerce insana istihdam ve ülkemize artı değer sağlamaya devam edeceğiz. Zalim, şahsiyetsiz işbirlikçilerin mumu sönecektir.Saygılar, sevgiler. Dilan Polat/Engin Polatİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Polat çifti ile ikinci derece yakınlarının hakkında mal varlıklarına el koyma kararı vermişti. Soruşturma kapsamında aynı isimlere yönelik yurt dışına çıkış yasağı da konulmuştu.Yaşadıkları şatafatlı hayatı sosyal medyadan paylaşan ve hatta takipçilerini adeta aşağılayan Dilan Polat ve ailesinin kısa sürede edindikleri büyük servetin ardında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarının olduğu iddia edilmiş ve haklarında soruşturma başlatılmıştı.Polat ailesinin taşınmazlarına, kara deniz ve hava ulaşımlarına, banka ve diğer mali kurumlardaki her türlü hesaplarına, gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklarına, kıymetli evraklara, ortağı bulunduğu şirketteki ortaklık paylarına, kiralık kasa mevcutlarına, kripto varlık hesaplarına ve diğer tüm varlığı değerlerine Başsavcılığın talebi doğrultusunda el konuldu.Soruşturma kapsamında Polat ailesinin tüm mal varlıklarına el konulmuş, Dilan Polat ve Engin Polat hakkında da yurt dışına çıkış yasağı verilmişti. Vergi müfettişlerinin talebi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Polat çiftine ait 15 şirkette arama yapılması yönünde karar çıkarıldı. Söz konusu kararın 'Resmi belgede sahtecilik, 'Suç islemek amacıyla örgüt kurmak', ' Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama' ve 'Vergi usul kanununu uygulamama' suçlarından alındığı öğrenildi.Tüm hızıyla devam eden soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Dilan Polat ve Engin Polat çiftine ait şirket bünyesinde bulunan 22 milyon 372 bin Türk Lirası'na el konulduğu ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında savcılığın talebini değerlendiren İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, aktardı. Dilan Polat ve Engin Polat'a ait olan şirketlere ait İYZİ Ödeme ve Elektronik Para Hizm.A.Ş. nezdinde bulunan 22 Milyon 372 bin Türk Lirasına el koydu.Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa illerinde yapılan ve İstanbul merkezli toplam 43 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Sezgin Polat ve Ahmet Gün'ün de olduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Arama ve yakalama işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.Polat ailesine yapılan baskın kararını Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı dün akşam saat 17:00'da verdi. Ancak karar gece saatlerine kadar gizli tutuldu. Operasyonda görev alacak polislere sarı zarflar verildi ve bu zarfların gece 03:00'te açılması söylendi. Operasyonda görev alan 150 polis 4 gruba ayrıldı ve zarfları açtıklarında Dilan Polat Engin Polat çiftinin ve yakınlarının ev adreslerini ve mahkeme kararlarını buldu.Polis evlere eşzamanlı baskın düzenledi. Dilan Polat evde uyurken Engin Polat'ta ayaktayken polis baskınına yakalandı. Polis çifte gözaltında olduklarını söyledi ve önce cep telefonlarına el koydu sonra giyinmelerini istedi. Kapıdan çıkmadan önce de kadın bir polis memuru Dilan Polat'a dönerek 'İsterseniz çocuklarınızla vedalaşın bir süre onları göremeyeceksiniz' dedi.Evdeki gürültüye küçük çocuklardan biri uyandı diğeri ise uyuyordu. Dilan ve Engin Polat çocukları ile vedalaşarak evden çıktı.Gözaltıların ardından açıklama yapan ailenin avukatı, "Müvekkillerimiz Engin Polat ve Dilan Polat hakkında yürütülen soruşturma dosyası kapsamında savcılık huzurunda veya yönlendirilecekleri kolluk biriminde ifade vermeye hazır olduklarına, kaçma şüphelerinin olmadığına, sabit ikametgahlarında olduklarına dair günler öncesinde dilekçe sunmamıza, adli kontrol kararına aykırı bir davranış ve eylemleri olmamasına rağmen gece yarısı evlerinde gözaltına alınmış olmalarına kamu vicdanına bırakıyoruz. Yasal sürecin sonunda müvekkillerimizin suçsuzluğunun ispat edileceğine inanıyor ve Türk adaletine güveniyoruz" denildi.