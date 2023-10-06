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Reuters yine algı peşinde: Terör örgütü PKK/YPG'yi aklama operasyonu!

İngiliz Reuters, Türkiye'nin PKK/YPG'ye operasyonlarının en yoğun gerçekleştiği zamanlarda, "Suriyeli Kürtlerin oluşturduğu YPG nedir?" başlığıyla terör örgütünü aklamaya çalışan bir haber yayımladı. Söz konusu haberde, "ABD'nin müttefiki Suriyeli Kürt güçleri" ifadesiyle tanımlanan PKK/YPG terör örgütünden "DEAŞ'la mücadelede ABD müttefiki güçlerin merkezi unsuru" denilerek bahsedildi. Seçilen fotoğraftaki DEAŞ detayıyla da terör örgütü PKK/YPG'nin 'DEAŞ'a karşı savaştığı' algısı desteklendi.

Reuters yine algı peşinde: Terör örgütü PKK/YPG'yi aklama operasyonu!
Ekleme: 6.10.2023 - 11:52 Güncelleme: 6.10.2023 - 11:54 / Editör: Ozge Selin
Reuters yine algı peşinde: Terör örgütü PKK/YPG'yi aklama operasyonu!
Yabancı medya kuruluşlarının Türkiye üzerinden giriştiği algı operasyonlarına bir yenisi daha eklendi.

Ankara'daki İçişleri Bakanlığına yönelik bombalı saldırı girişimi sonrası Türkiye'nin, PKK'ya yönelik operasyonlarını yoğunlaştırdığı dönemde, İngiliz yayın organı Reuters yine algı içerikli bir habere imza attı.

Reuters, Türkiye'nin PKK/YPG'ye operasyonlarının en yoğun gerçekleştiği anlarda "Suriyeli Kürtlerin oluşturduğu YPG nedir?" başlığıyla terör örgütünü aklamaya çalışan bir haber yayımladı.

Fotoğrafla 'DEAŞ'a karşı savaşıyorlar' algısı
Seçtiği fotoğraftaki DEAŞ detayı da dikkat çekti. DEAŞ bayrağı üzerine YPG yazılı görselle, "PKK/YPG, DEAŞ'a karşı savaşıyor" algısı oluşturulmak istendiği açıkça görülüyor.

Reuters yine algı peşinde: Terör örgütü PKK/YPG'yi aklama operasyonu!

'ABD müttefiki' diyerek aklamaya çalıştı
Söz konusu haberde, terör örgütü PKK/YPG'liler için "ABD'nin müttefiki Suriyeli Kürt güçleri" ifadesi kullanıldı. Ayrıca terör örgütü PKK/YPG, "DEAŞ'la mücadelede ABD müttefiki güçlerin merkezi unsuru" olarak tanımlandı

ABD ve Fransa dahil diğer devletlerin PKK/YPG'ye destek verdiği ve bu durumun Ankara ile bağları gerginleştirdiği belirtilen haberde Batılı müttefiklerin YPG'yi terör örgütü olarak listelemediği de belirtildi.
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