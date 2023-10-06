Reuters yine algı peşinde: Terör örgütü PKK/YPG'yi aklama operasyonu!

Yabancı medya kuruluşlarının Türkiye üzerinden giriştiği algı operasyonlarına bir yenisi daha eklendi.Ankara'daki İçişleri Bakanlığına yönelik bombalı saldırı girişimi sonrası Türkiye'nin, PKK'ya yönelik operasyonlarını yoğunlaştırdığı dönemde, İngiliz yayın organı Reuters yine algı içerikli bir habere imza attı.Reuters, Türkiye'nin PKK/YPG'ye operasyonlarının en yoğun gerçekleştiği anlarda "Suriyeli Kürtlerin oluşturduğu YPG nedir?" başlığıyla terör örgütünü aklamaya çalışan bir haber yayımladı.Seçtiği fotoğraftaki DEAŞ detayı da dikkat çekti. DEAŞ bayrağı üzerine YPG yazılı görselle, "PKK/YPG, DEAŞ'a karşı savaşıyor" algısı oluşturulmak istendiği açıkça görülüyor.Söz konusu haberde, terör örgütü PKK/YPG'liler için "ABD'nin müttefiki Suriyeli Kürt güçleri" ifadesi kullanıldı. Ayrıca terör örgütü PKK/YPG, "DEAŞ'la mücadelede ABD müttefiki güçlerin merkezi unsuru" olarak tanımlandıABD ve Fransa dahil diğer devletlerin PKK/YPG'ye destek verdiği ve bu durumun Ankara ile bağları gerginleştirdiği belirtilen haberde Batılı müttefiklerin YPG'yi terör örgütü olarak listelemediği de belirtildi.