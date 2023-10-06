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Nusaybin’de bazı bölgeler 15 günlük özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Nusaybin ilçesinin 7 köy bölgesinde 15 günlük özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Ekleme: 6.10.2023 - 16:11 Güncelleme: 6.10.2023 - 16:11 / Editör: Ozge Selin
Nusaybin’de bazı bölgeler 15 günlük özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Mardin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada: 'İlimiz Nusaybin İlçesi mülki sınırları içerisinde bulunan Üçköy, Güzelsu, Dibek, Kaleli, , Taşköy, Yol, Şekrin, mahalleleri kırsalında bulunan bölgelerde; Mardin Valiliğince 06 Ekim 2023 (Dahil) - 20.Ekim 2023 (Dahil) tarihleri arasında (15) on beş gün süre ile 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir.

Vatandaşlarımızın: bu tarihler arasında, can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66. maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır.

Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.'
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