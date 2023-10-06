  • USD: 27,56 - 27,61
  • EURO: 29,08 - 29,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kocaeli merkezli terör operasyonu! 30 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Ekipleri tarafından, Kocaeli Merkezli olarak 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 30 kişi gözaltına alındı. Öte yandan operasyonda gözaltına alınanlar arasında HDP İl Başkanı, ilçe yöneticileri olduğu bildirildi. Ayrıca gözaltına alınan şüphelilerden biri olan Ayşe Berktay'ın ABD'den Uluslararası Dayanışma Ödülü aldığı öğrenildi.

Ekleme: 6.10.2023 - 11:29 Güncelleme: 6.10.2023 - 11:35 / Editör: Ozge Selin
Kocaeli merkezli terör operasyonu! 30 şüpheli gözaltına alındıKocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, PKK-KCK Terör Örgütü hükümlülerinin örgütten kopmalarını önlemek için finansal destek sağlayan, bulundukları cezaevinde örgütün amacı ve ideolojisi doğrultusunda eğiten, örgüte kadrolu militan hazırlamak amacıyla, Terör Örgütü Cezaevi dış koordinasyon yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüphelilere yönelik operayon düzenlendi.

Kocaeli merkezli terör operasyonu! 30 şüpheli gözaltına alındı

9 İLDE 30 GÖZALTI

Kocaeli Merkezli İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Ankara, Tunceli, İzmir, Muğla, Muş ve Ağrı illerinde olmak üzere 9 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 30 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın, dijital materyal, yüklü miktar nakit para, flama ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Kocaeli merkezli terör operasyonu! 30 şüpheli gözaltına alındı

ABD'DEN ÖDÜLLÜ ŞÜPHELİ

Operasyon kapsamında gözaltına alınanların Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları devam ederken, 5 şüphelinin daha yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Öte yandan operasyonda gözaltına alınanlar arasında HDP İl Başkanı, ilçe yöneticileri olduğu öğrenildi. Ayrıca gözaltına alınan şüphelilerden biri olan Ayşe Berktay'ın ABD'den Uluslararası Dayanışma Ödülü aldığı öğrenildi.

İZMİR'DEKİ TERÖR OPERASYONUNDA HDP İL VE İLÇE YÖNETİCİSİ 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bugün sabah saatlerinde 3 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl eş başkanları Vedat Çınar Altan ve Berna Çelik ile HDP Buca İlçe eş başkanı Nihat Türk ekipler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kocaeli merkezli terör operasyonu! 30 şüpheli gözaltına alındı
Suriye'nin kuzeyindeki hedeflere yönelik hava harekatının detayları ortaya çıktı: F-16'lar kullanıldı
CHP'li İBB'nin hayvan katliamı bir kez daha belgelendi! Atlar telef olup kurda kuşa kurban edildi
Ağrı’da 2 terörist etkisiz hale getirildi... Şehidin ismi teröristlere atılan bombaya yazıldı
MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde suikast sorumlusu etkisiz hale getirildi
HDP’li Semra Güzel terörist sevgilisinin annesini PKK kampına götürmüş! Mahkemede her şeyi anlattı
Bakan Özhaseki duyurdu: 'Yerinde Dönüşüm'de flaş gelişme! Kredi ve hibe miktarı artırıldı
Reuters yine algı peşinde: Terör örgütü PKK/YPG'yi aklama operasyonu!
Dışişleri'nden SİHA açıklaması: Devam eden operasyonları hiçbir şekilde etkilememiştir
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İngiltere'de yatırımcılarla buluştu
31 ilde eş zamanlı 'Kafes' operasyonu
Kahramanlar Operasyonu’nda Yunan izi! Lavrion Kampı’nda eğitim almışlar!
HDP'nin İzmir il ve ilçe başkanları gözaltında
CHP’de yap-boz belediyeciliği! Su sıkıntısı yaşanınca, kapattıkları birimi yeniden açmaya karar verdiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Depremzedelere yapım kredisi ve hibe desteği
AK Parti'de demokrasi şöleni! Yeni A Takımı belirlenecek
Türkiye hainlere nefes aldırmıyor! Suriye'nin kuzeyindeki hava harekatı dünyada gündem: Akıllarında tek bir soru var
Suriye'nin kuzeyinde 26 terörist öldürüldü
Ali Yerlikaya açıkladı! Kahramanlar Operasyonu'nda 75 terörist yakalandı
Irak ve Suriye tezkeresi TBMM'de
SİHA’lar Kamışlı'daki terör bölgelerini vurdu: Kentten dumanlar yükseldi
Meteoroloji'den sis ve pus uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den sis ve pus uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Benzinden sonra sıra motorinde: 3 liraya yakın indirim bekleniyor

Benzinden sonra sıra motorinde: 3 liraya yakın indirim bekleniyor

Çorum'da bulundu: Uzmanlar tabletteki yeni dili çözmek için çalışıyor

Çorum'da bulundu: Uzmanlar tabletteki yeni dili çözmek için çalışıyor

MTA diri fay hattı haritasını güncelledi! İşte tehlike altındaki 45 il...

MTA diri fay hattı haritasını güncelledi! İşte tehlike altındaki 45 il...

Elon Musk’ın 44 milyar dolara aldığı Twitter'ın değeri çakıldı

Elon Musk’ın 44 milyar dolara aldığı Twitter'ın değeri çakıldı

Başıboş köpek sorunu yeni problemi tetikledi! İstanbul’da fare istilası

Başıboş köpek sorunu yeni problemi tetikledi! İstanbul’da fare istilası