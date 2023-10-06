Kocaeli merkezli terör operasyonu! 30 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Ekipleri tarafından, Kocaeli Merkezli olarak 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 30 kişi gözaltına alındı. Öte yandan operasyonda gözaltına alınanlar arasında HDP İl Başkanı, ilçe yöneticileri olduğu bildirildi. Ayrıca gözaltına alınan şüphelilerden biri olan Ayşe Berktay'ın ABD'den Uluslararası Dayanışma Ödülü aldığı öğrenildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, PKK-KCK Terör Örgütü hükümlülerinin örgütten kopmalarını önlemek için finansal destek sağlayan, bulundukları cezaevinde örgütün amacı ve ideolojisi doğrultusunda eğiten, örgüte kadrolu militan hazırlamak amacıyla, Terör Örgütü Cezaevi dış koordinasyon yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüphelilere yönelik operayon düzenlendi.Kocaeli Merkezli İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Ankara, Tunceli, İzmir, Muğla, Muş ve Ağrı illerinde olmak üzere 9 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 30 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın, dijital materyal, yüklü miktar nakit para, flama ve çok sayıda fişek ele geçirildi.Operasyon kapsamında gözaltına alınanların Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları devam ederken, 5 şüphelinin daha yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.Öte yandan operasyonda gözaltına alınanlar arasında HDP İl Başkanı, ilçe yöneticileri olduğu öğrenildi. Ayrıca gözaltına alınan şüphelilerden biri olan Ayşe Berktay'ın ABD'den Uluslararası Dayanışma Ödülü aldığı öğrenildi.İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bugün sabah saatlerinde 3 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl eş başkanları Vedat Çınar Altan ve Berna Çelik ile HDP Buca İlçe eş başkanı Nihat Türk ekipler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.