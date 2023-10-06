Kara Mamba için flaş karar! Türkiye'de yakalanmıştı

Hollanda makamlarınca kırmızı bültenle aranırken yakalanarak tutuklanan Hollandalı uyuşturucu baronu Hollandalı Joseph Johannes Leijdekkers'ın sağ kolu 'Kara Mamba' lakaplı Isaac Bignan mahkemece 'ev hapsi' şartıyla tahliyesinin ardından kaçmak üzereyken yeniden gözaltına alınmıştı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde iade talebi üzerine görülen davaya, tutuklu bulunan Isaac Bignan ve avukatları duruşmada hazır bulundu.İade talebine ilişkin söz verilen Isaac Bignan, 'Hollanda'ya geri dönmek istemiyorum. Bu suçlamanın içinde olmak istemiyorum. Tekrar yargılama şansını vermeleri mümkün değil' dedi.Bignan, 'Tahliyemi talep ederim. Son tahliye edildiğimde avukatlarıma eve gitmiştim. Telefonumu ve bazı kişisel eşyalarımı unutmuştum. Onları almak için gitmiştim. Arabaya geldiğimde dışarıda bir durum vardı. Arabaya bindim. Avukat kapıyı kapattı. Sonra ne olduğuna bakmak için gitti. 1-2 saniye içinde tutuklandım. Benim gitmeyi istediğimi söylediler doğru değildir. Şoför koltuğunda kimse yoktu. Evimin kapısı açıktı' dedi.Bignan'ın avukatı da müvekkillerinin kaçma amacı olmadığını, ülkesine iade edilmemesini ve tutuksuz yargılanmasını talep etti. Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Bignan'ın iade edilmesini ve tutukluluğunun devamını talep etti. Mütalaaya karşı söz verilen Isaac Bignan ise 'Ne diyebileceğimi bilmiyorum. İade edilmek istemiyorum' dedi.Son sözü sorulan Bignan, 'Hayatım burada, ailem burada. İade edilmek istemiyorum. Süreç tutuksuz şekilde devam etsin' diye konuştu. Mahkeme heyeti, Isaac Bignan'ın kendi ülkesi Hollanda'da 12 yıl hapis cezasına çarptırıldığını belirterek iadesine karar verdi. Hüküm kesinleşince kararın infaz için Adalet Bakanlığına gönderilmesine karar veren heyet, kaçma şüphesi nedeniyle tutukluluğunun devamına da hükmetti.