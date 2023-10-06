Kaçak göçmenler Sahil Güvenlik Radarına takıldı
Muğla açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan kaçak göçmenler Sahil Güvenlik Mobil Radarına takıldı. 46 kaçak göçmen ile bir organizatör şüphelisi yakalanırken, motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 11 kaçak göçmen kurtarıldı.
Muğla Datça ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edildi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-11) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Datça'daki bir başka olayda ise görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edildi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-11) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 16 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
YARDIM TALEBİNDE BULUNDULAR
Bodrum'da düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alındı. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) tarafından lastik bot içerisindeki 11 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresine gönderildi.