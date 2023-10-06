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İstanbul'da iki araç birbirine girdi: Trafik kilitlendi

Kaza sonucu iki araçtan biri takla atarken, 2 sürücü de hafif yaralandı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşunca işe yetişmeye çalışan vatandaşlar araçlardan inerek yürümek zorunda kaldı.

Ekleme: 6.10.2023 - 11:28 Güncelleme: 6.10.2023 - 11:29 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da iki araç birbirine girdi: Trafik kilitlendiİstanbul Bahçelievler E-5 yan yol Çobançeşme mevkiinde kaza meydana geldi.

Enes Lacin'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 EVN 892 plakalı araç, Alihan Aydın hakimiyetindeki 34 BM 4298 plakalı araca çarptı.

2 sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Çarpmanın etkisiyle araç takla atarken, yol trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sürücüler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücülerin hafif yaralandığı öğrenilirken, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kazanın ilk anlarında trafik sıkıştı

Kazanın sabah saatlerinde meydana gelmesiyle işe giden vatandaşlar da trafikte kaldı. Vatandaşların, kullandıkları toplu taşıma ve servis araçlarından inerek yürüdüğü görüldü.

İşe yetişmeye çalışan vatandaşlardan Yusuf Taş, "Yarım saattir bekliyoruz. Bayağı bir trafik oluştu. İnsanlar işe gitmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Bir diğer vatandaş ise, "Küçükçekmece Adliyesi'nin orada indim, hala yürüyorum. Kaza olduğunu gördüm. Araç hala orada bekliyor. Arkadaşımı bekliyorum." dedi.

İstanbul'da iki araç birbirine girdi: Trafik kilitlendi
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