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İletişim Başkanı Altun'dan terörle mücadele mesajı: Bu örgütlere yardım ve yataklık etmek muazzam bir ahmaklıktır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı ingilizce paylaşımda tüm dünyaya mesaj verdi. "İster Kuzey Irak'ta, ister Suriye'nin kuzeyinde, isterse de başka bir yerde olsun, terörün kökünü kurutacağız" diyen Fahrettin Altun, Türkiye'nin bu coğrafyada terörden çok çektiğini ve çok şey öğrendiğini ifade ederek, "Stratejik nedenlerle bu örgütlere yardım ve yataklık etmek tam anlamıyla muazzam bir ahmaklıktır. Terör örgütlerine mesajımız net; sizi adalete teslim edene kadar durmayacağız. Müttefiklerimize sesleniyoruz, terör örgütlerini destekleme yönündeki yanlış politikanıza son verin." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 6.10.2023 - 16:39 Güncelleme: 6.10.2023 - 16:45 / Editör: Ozge Selin
İletişim Başkanı Altun'dan terörle mücadele mesajı: Bu örgütlere yardım ve yataklık etmek muazzam bir ahmaklıktır
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı ingilizce paylaşımda tüm dünyaya mesaj verdi. 'İster Kuzey Irak'ta, ister Suriye'nin kuzeyinde, isterse de başka bir yerde olsun, terörün kökünü kurutacağız' diyen Fahrettin Altun, Türkiye'nin bu coğrafyada terörden çok çektiğini ve çok şey öğrendiğini ifade ederek, 'Stratejik nedenlerle bu örgütlere yardım ve yataklık etmek tam anlamıyla muazzam bir ahmaklıktır.' ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin, komşu ülkelere sığınan terör gruplarının saldırılarına maruz kalmaya devam ettiğini belirten Altun, Ankara'da gerçekleşen alçak terör saldırısının amacına ulaşamadığını aktararak, 'Bu saldırı, yurt içinde ve dışında teröre karşı verdiğimiz mücadelenin terör örgütlerini ne türden umutsuz çabalara ittiğinin bir işaretidir.' değerlendirmesinde bulundu.

Nerede ortaya çıkarsa çıksın terörle mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayan Altun, şöyle devam etti:
 'İster Kuzey Irak'ta, ister Suriye'nin kuzeyinde, isterse de başka bir yerde olsun, terörün kökünü kurutacağız. Tehditlere boyun eğmeyeceğiz ve güvenliğimizden ödün vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık ifade ettiği gibi, bir gece ansızın terör örgütlerinin kapısını çalabiliriz. Kararlılığımızı test etmeye cüret edenler, geçmişte hakkından geldiklerimizle aynı kaderi paylaşacaklar. Nereye saklanırlarsa saklansınlar, terör örgütlerinin peşlerini bırakmayacağımıza söz veriyoruz. Müttefiklerimizden ve ortaklarımızdan talep ve beklentimiz; PKK ve bölgedeki uzantılarının gerçek yüzlerini görmeleri ve desteklerine son vermeleridir. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da hep söylediği gibi, iyi terörist diye bir şey yoktur. Bir terör grubu aracılığı ile diğer bir terör grubuyla mücadele edemezsiniz. Müttefiklerimiz için terörle mücadelenin en iyi yolu Türkiye ile yakın koordinasyon ve işbirliğinden geçmektedir.'

Türkiye'nin bu coğrafyada terörden çok çektiğini ve çok şey öğrendiğini ifade eden Altun, şunları kaydetti:
 'Stratejik nedenlerle bu örgütlere yardım ve yataklık etmek tam anlamıyla muazzam bir ahmaklıktır. Ankara'daki terör saldırısını bir kez daha en güçlü şekilde kınıyor ve yaralı kahramanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Terör örgütlerine mesajımız net; sizi adalete teslim edene kadar durmayacağız. Müttefiklerimize sesleniyoruz, terör örgütlerini destekleme yönündeki yanlış politikanıza son verin.'
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