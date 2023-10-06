Ankara'daki saldırı sonrası sosyal medyada terör propagandası yapanlara gözaltı kararı

TBMM'nin yeni yasama yılının açıldığı 1 Ekim'de, İçişleri Bakanlığı'na yönelik PKK/KCK'lı 2 terörist tarafından terör saldırısı girişimi yapıldı.Teröristlerin biri kendini patlatırken, diğeri de emniyet güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.Olay sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin soruşturma başlattı.Soruşturma kapsamında 14 ilde 23 şüpheli tespit edilerek, gözaltı kararı verildi.Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:01.10.2023 tarihinde İçişleri Bakanlığına PKK/KCK/PYD/YPG mensubu teröristler tarafından yapılan terör saldırı sonrasında, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen talimatlara istinaden yapılan çalışmalar sonucunda, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 23 şüphelinin 14 ilde bugünden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir.