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Reysaş Holding'ten görkemli Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Reysaş Holding Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100.yılını özel bir etkinlikle kutladı. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen görkemli kutlamada, cumhuriyet dönemine ait birçok eser yer alırken, etkinliğe birçok öğrenci akın etti.

Ekleme: 31.10.2023 - 19:21 Güncelleme: 31.10.2023 - 19:25 / Editör: Ozge Selin
Reysaş Holding'ten görkemli Cumhuriyet Bayramı kutlaması
Reysaş Holding, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda özel bir etkinlik düzenledi. Biletsiz olarak düzenlenen etkinlik, öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Etkinlik kapsamında Agora Senfoni Orkestrası, katılımcılara müzik ziyafeti sundu. İlk parçanın ardından konuşma yapmak üzere Reysaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Egemen Döven, sahneye çıktı.

Reysaş Holding'ten görkemli Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Döven konuşmasını, “İstiklal Marşımızın son dizelerini hep birlikte bir kez daha sizlerle hatırlamak istiyorum:

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet!

Hakkıdır; Hakk'a tapan milletimin istiklal…

Ne mutlu Türk'üm diyene!'' sözleriyle tamamladı.

Reysaş Holding'ten görkemli Cumhuriyet Bayramı kutlaması

“TÜRK MİLLETİNE CUMHURİYET VE DEMOKRASİ ÇOK YAKIŞIYOR”

Egemen Dövenin ardından sahneye çıkan Reysaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven, ‘' Türk milletine cumhuriyet ve demokrasi çok yakışıyor. Bu Cumhuriyeti koruyalım, korumamız lazım. Sonsuza dek arkanızdayız” ifadeleri ile konuşmasını sonlandırdı.

Reysaş Holding'ten görkemli Cumhuriyet Bayramı kutlaması

TURAN MANAFZADE'NİN ‘TÜRKİYE 100' MARŞI GECEYE DAMGASINI VURDU

Öte yandan geceye Azerbaycan Devlet Sanatçısı Turan Manafzade'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100.yılına armağan ettiği 'Türkiye 100' marşı damga vurdu. Manafzade, büyük beğeni toplayan parçasını Cumhuriyet'in 100. yılını kutlama programında seslendirdi. Manafzade'nin sahneye çıkmasıyla birlikte seyirciler marşa coşkuyla eşlik etti.

Reysaş Holding'ten görkemli Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Görkemli kutlamanın sonunda Reysaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven sahneye çıkarak, Agora Senfoni Orkestrası Şefi Murat Ömür Tuncer başta olmak üzere orkestra şeflerine çiçek ve hediye takdiminde bulundu.

Reysaş Holding'ten görkemli Cumhuriyet Bayramı kutlaması


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