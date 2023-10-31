Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu: Bebeklerinin karnına gizlediler

Ülkenin dört bir yanında uyuşturucuyla mücadele sürüyor.Güvenlik güçleri zehir tacirlerini tek tek yakalamaya devam ediyor.Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili Babaeski otoban gişelerinde durdurdu.Ekipler, araçtaki 4 kişinin üst aramasını yaptı.Şüphelilerin üzerinde bir bulguya rastlayamayan ekipler, şüphelilerin kucağındaki 3 aylık bebeği de incelemeye aldı.Ortaya çıkan görüntü ise şaşkına çevirdi. Bebeğin karın bölgesinde ilaç kutusu içerisine gizlenmiş 162,55 gram metamfetamin ele geçirdi.Olayla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.