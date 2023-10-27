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Karaaslan'dan '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ekleme: 27.10.2023 - 10:33 Güncelleme: 27.10.2023 - 10:35 / Editör: Ozge Selin
Karaaslan'dan '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' mesajı
Karaaslan mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde milletimizin istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıkarak bağımsızlığından, millet iradesinden ve milli egemenlik ilkesinden ödün vermeyeceğini dünyaya ilan ettiği Cumhuriyetimizin İlanı'nın 100. yıl dönümünü ülkemizin dört bir tarafındaki tüm vatandaşlarımızla birlikte büyük bir gurur ve heyecanla kutluyoruz.

Cumhuriyetimizin Kuruluşu'na giden yolda Samsun'un rolü çok önemlidir. Samsun'dan İstiklal Harbi'mizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk adımıyla başlayan büyük yürüyüş Anadolu'nun tamamına yayılmış, bu destan ülkemizin dört bir köşesinde satır satır yazılarak tarihteki şanlı yerini almıştır. 100. Yıl coşkusunu yaşadığımız bu dönemde de tıpkı 1919'da olduğu gibi Samsun aynı ruhla, aynı inanç ve kararlılıkla öncü rolünü sürdürmektedir.

İmkânsızlıklara ve çeşitli zorluklara rağmen milletimizin fedakârlığı, cesareti ve kahramanlıklarıyla kurulan Cumhuriyetimiz bize şanlı ecdadımızın olduğu kadar evlatlarımızın da emanetidir. Bu emanete sahip çıkarak Cumhuriyetimizi ilelebet muhafaza etme görevi bugün her birimizin en önemli sorumluluğudur. Milletimiz bugünlere nasıl geldiğini asla unutmayacak, şanlı mazisine ve aydınlık geleceğine sımsıkı sarılmaya devam edecektir.

Tarihimizden aldığımız kuvvet, sahip olduğumuz güçlü irade ve sarsılmaz inancımızla bugün Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, “Türkiye Yüzyılı” vizyonumuz doğrultusunda her alanda ortaya koyduğumuz hedeflere doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye Yüzyılı bizim için yalnızca bugünden ibaret değildir, geçmişle geleceği buluşturan bir anlayıştır. Birikimle yeni hedefleri bir araya getiren kuşatıcı bir vizyondur. Kökleriyle toprağa, dallarıyla ufka uzanan Cumhuriyetimizi değerleriyle korumak milletimize nice şanlı zafer kazandıran dik duruşumuzla ve sağlam irademizle mümkündür. Türkiye Yüzyılı'nı barışın, gücün, istikrarın, kalkınmanın, istiklalin, istikbalin, değerlerin yüzyılı haline getirmek için milletimizin her bir ferdine düşen çok çalışmaktır.

Cumhuriyet, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmak, içeride ve dışarıda güvenliğimize, birlik ve beraberliğimize tehdit oluşturanlara karşı dimdik durmaktır. Cumhuriyet, yurdumuzun dört bir köşesine hizmet götürmek, Türkiye için aşkla çalışmak, eser ve hizmet üreterek gönüllere girmektir. Cumhuriyet, kahramanlarımızın yere düşürmemek için mücadele ettiği ay yıldızlı şanlı bayrağımızı daima en yükseğe taşıma kararlılığıdır.

Bu aziz vatanın bir evladı, milletimizin tarihe altın harflerle yazdığı şanlı zaferlerin başlangıç noktası Samsun'u Gazi Meclis'imizde temsil eden bir Milletvekili olarak, topraklarımızın her karışını mübarek kanlarıyla sulayan aziz şehitlerimizi rahmetle, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Harbimizin tüm kahramanlarını minnetle anıyor, aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyorum.”
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