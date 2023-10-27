İstanbul Valiliği duyurdu: İşte Büyük Filistin Mitingi için trafiğe kapatılacak yollar

İstanbul Valiliği, "28 Ekim Cumartesi Günü Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla gerçekleşecek olan Büyük Filistin Mitingi için bazı yollar trafiğe kapatılacaktır." diyerek trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları açıkladı.

28 Ekim cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleşecek olan Büyük Filistin Mitingi için bazı yollar trafiğe kapatılacak.28/10/2023 GÜNÜ KAPANACAK YOLLAR (07.00 İTİBARİYLE)YENİ HAVALİMANI CADDESİ SAHİL İSTİKAMETİ İSTANBUL FUAR MERKEZİ / DÜNYA TİCARET MERKEZİ AYRIMI TRAFİĞE KAPATILACAKTIR.ATATÜRK HAVALİMANI B KAPISI GİRİŞ ÇIKIŞLARI TRAFİĞE KAPATILACAKTIR.ATATÜRK HAVALİMANI B KAPISI ÖNÜ VARYANT ÜSTÜ İKİ YÖNLÜ OLARAK TRAFİĞE KAPATILACAKTIR.ATATÜRK HAVALİMANI YOLU AHTAPOT KAVŞAK ALT GEÇİDİ VİP AYRIMLARI / C KAPISI AYRIMLARINDAN İTİBAREN THY KARGO TERMİNALİ ARASI İKİ YÖNLÜ OLARAK TRAFİĞE KAPATILACAKTIR.BAKIRKÖY MİMAR BASRİ METE SOKAĞI İLE METRO İSTASYON SOKAĞI KAVŞAĞINDAN YENİ HAVALİMANI CADDESİNE BAĞLANAN TALİ YOL İKİ YÖNLÜ OLARAK TRAFİĞE KAPATILACAKTIR.YENİ HAVALİMANI CADDESİ GÜMRÜK KÖPRÜSÜ GİRİŞLERİ TRAFİĞE KAPATILACAKTIR.MİLLET BAHÇESİ İÇERİSİNDE BULUNAN TÜM YOLLAR VE YEŞİLKÖY CADDESİNDEN MİLLET BAHÇESİNE BAĞLANTI YOLU İKİ YÖNLÜ OLARAK TRAFİĞE KAPATILACAKTIR