İsrail kara güçleri Gazze'ye girdi: İsrail'den işgal hazırlığı! İsrail askeri sözcüsü tek hedeflerini açıkladı...

İsrail, 21 gündür Gazze'ye ölüm kusuyor. Gazze'ye yönelik saldırılarını her geçen dakika artıran İsrail, Gazze'ye tanklar ile girdiğini duyurdu. New York Times İsrail'in Gazze'yi işgal etmeye hazır olduğunu duyururken İsrail askeri sözcüsü tek hedeflerini açıkladı.

İşgalci İsrail tam 21 gündür ayrım yapmadan sivilleri katletmeye devam ediyor. Gazze'ye yönelik bir kara harekatı başlatmaya hazırlanan İsrail'den 'Gazze'ye nokta operasyon düzenledik' açıklaması geldi. İsrail'in işgal hazırlığında bulunduğunu yazan The New York Times bundan sonra ne olacağını yazdı.İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne kara güçlerince yeni bir 'nokta operasyonu' düzenlendiğini bildirdi. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, kara güçlerinin Gazze'nin orta bölgesine düzenlediği nokta operasyonuna savaş uçakları ve insansız hava araçlarının (İHA) da destek verdiği ifade edildi.Operasyon sırasında, hava araçları ve topçu birliklerinin Şücaiyye bölgesi başta olmak üzere Gazze'nin genelinde Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarına ait olduğu öne sürülen bölgeleri vurduğu aktarıldı.Kara güçlerinin nokta operasyonun ardından Gazze'den İsrail topraklarına geri döndüğü ve askerlerden yaralanan olmadığı kaydedildi.İsrail ordusu dün de Gazze'nin kuzeyine tanklarla nokta operasyonu düzenlediğini duyurmuştu.Konuya ilişkin The New York Times'da yer alan haberde, İsrail'İn işgali nasıl ve ne zaman yapacağı konusunda anlaşmazlık yaşadığı belirtildi.Kara harekatını kısmen ertelemenin amacının Hamas'ın rehineleri serbest bırakması için zaman vermek olduğu iddia edilen haberde, İsrailli liderlerin kara harekatı konusunda anlaşmaya varamadığını yazdı.Kanlı saldırıların gerçekleşmesi konusunda hemfikir olan İsrailli yetkililerin bazılarının İşgalin zorlu bir şehir savaşına dönüşmesinden endişe ettiği bazılarının ise, Hizbullah'ın uzun menzilli füzeler ateşlemesiyle daha büyük çaplı bir savaşın olması ihtimalinden korktuğu belirtildi.İsrail'in kanlı saldırılarını büyük ve tek seferlik bir işgal mi yoksa bir dizi küçük operasyonlar şeklinde mi gerçekleştireceği konusunda da anlaşamadıkları belirtildi.Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının İsrail'in yenilmezlik duygusunu sarstığı ve nasıl tepki vereceklerini bilemedikleri bildirilen haberde, İsrail'in 360 bin yedek askeri çağırdığı yazıldı.ABD'nin de kara harekatı konusunda beklemelerini tavsiye ettiği işgalci İsrail'in tek hedefini ise Askeri sözcü açıkladı.Sözcü Yarbay Richard Hecht, tek amaçlarının 'Hamas'ı yok etmek' olduğunu belirtti.