Metin Akpınar'ın evlilik dışı dünyaya gelen kızı Sevgi Katkıcı da sessizliğini bozdu

Göksel Özdoğdu ile 62 yıldır evli olan Metin Akpınar, şu sıralar yıllar önce yaşadığı evlilik dışı ilişkisiyle konuşuluyor.Usta oyuncunun başka bir kadınla birlikteliğinden doğduğunu öne süren Duygu Nebioğlu'nun, babalık davasını bir yıl önce Antalya Akseki'de açtığı ortaya çıkmıştı.Dava geçtiğimiz hafta sonuçlanmış ve DNA raporuyla Metin Akpınar'ın, Duygu Nebioğlu'nun babası olduğu kesinleşmişti.Türkiye bu olayı konuşurken Duygu Nebioğlu'nun bir de Sevgi adlı ikizi olduğu ortaya çıktı.Sevgi Nebioğlu'nun da ayrı bir dava açtığı, üzerinde gizlilik kararı olan bu davanın henüz sonuçlanmadığı belirlendi.Türkiye'nin merak ettiği Metin Akpınar'ın evlilik dışı birlikteliğinde hayata gelen Duygu Nebioğlu, son iki haftadır adeta her yerde adından söz ettiriyor. Sanatçının evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen ve şimdi 35 yaşında olan kızı Duygu Nebioğlu'nun ardından ikizi Sevgi Katkıcı da sessizliğini bozdu.Yaşadığı süreci Ankara Masası'nın YouTube programında Gazeteci Fatih Atik'e anlatan Sevgi Katkıcı, stüdyoda gözyaşlarına boğuldu.Yıllardır kardeşiyle birlikte mücadele ettiğini belirten ve anne babasına sitem eden Katkıcı, 'Annelik, anne karnında başlar. Annemizin bizi terk ettiğini duyunca çok üzülmüştüm. Bir anne, bunu nasıl yapar dedim. İki aylıkken bizi bırakmış. Anne olduğumda anladım.Bana 'Ben senin annenim' dedi. 'Hayır sen benim annem değilsin' cevabını verdim. Metin Bey'e de sordum, 'Bizi bildiğiniz halde neden bıraktınız?' dedim. Metin Bey inkar etse de bir süre biyolojik annemizle görüştü. Tek gecelik değildi. İkizim Duygu bu konuda çok çaba sarf etti. Anneye ve Metin Bey'e ulaştı. Duygu anneye ulaştığında tek gecelik olmadığını daha önce de görüştüklerini dile getirmiş. Ben de Duygu'nun anlattığı kadar biliyorum. Ben biyolojik annem ile 1 kere görüştüm. 'Bizi neden bıraktın diye sordum? cevap veremedi.'Ben anneme daha çok kızıyorum. Anne olamamış. Annemiz olmayı becerememiş.' diyen Katkıcı, 'İki aylık bir çocuk sokağa atılır mı? Terk etmedir bu. Ne arayıp ne sormuş. Kardeşimi de tebrik ediyorum. Hep daha çok çaba sarf etti bu süreçte. Metin Akpınar bizi kucaklasa bu olaylar asla yaşanmazdı.' dedi.Programda annesinin kardeşi ile kendisini terk etmesini kabullenemediğini söyleyen Katkıcı, Akpınar soyadını da asla almayacağını şu sözlerle dile getirdi: 'Nüfusuna geçmedik. Özdener babamın nüfusundayız. Ben de Nebioğlu olarak kalacağım. Akpınar olarak anılmak istemiyorum. Babalık yapıp kıymet verseydi belki ama Özdener babamın yerini asla tutamaz.''Metin Bey'in açıklamasındaki 'Böyle bir anlamsız olay' ifadesi çok kırıcı. Ve bunu bir baba söylüyor. Çok acı verici bir olay. Bu açıklamanın bir kağıda dökülmesini beklemezdim. Bizim gibi açık yüreklilikle konuşmasını beklerdim.' diyen Katkıcı, '3-4 defa kulaklarımdan ameliyat geçirdim. İşitme kaybı yaşadım. Sonra dünyanın en güzel insanları karşımıza çıktı. Çok vicdanlı insanlar. Bizi hiç bırakmadılar. Annemler çocuk başvurusunda bulunduklarında iki kız çocuğu var demişler, hangisini almak istersiniz demişler. Babam ikiz kardeşler, et tırnaktan ayrılmaz, biz ikisinin de anne-babası olacağız demişler.' ifadesini kullandı.'Önce bunu görüp yaşamak lazım. Kendisi hala bizimle iletişime geçmediyse kabul edememiştir. Baba gibi davranamadı. Ben ondan hemen telefon beklerdim. Hala aramadı. Sessizliğini koruyor. Çok üzücü.'İki çocuğu olan Katkıcı, kendisinin benzemediğini ama iki çocuğunun, özellikle de küçük oğlunun Metin Akpınar'a çok benzediğini söyledi.Hikaye 35 yıl önce Metin Akpınar'ın İstanbul'da tanışıp birlikte olduğu kadının ikiz çocuk doğurmasıyla başladı. Kadın, bakamadığı bu ikizleri Antalya'da bir köye terk etti. İkizler daha sonra devlet korumasına alındı. Antalya Akseki'de yaşayan öğretmen Özdener Nebioğlu ile eşi Emine Nebioğlu da çocukları olmadığı için 1994'te evlat edinmek üzere yurda başvurdu. Evlatlık olarak kendilerine verilecek Duygu'nun ikizi olduğunu öğrenen Özdener çifti, iki kardeşi birden evlatlık edindi. Duygu ve Sevgi bu süreçte öz anneleriyle de görüştü. İkizler 21 yaşına geldiklerinde annelerinden babalarının Metin Akpınar olduğunu öğrendi. İddiaya göre Duygu, bir gösterisine hayranı olarak katıldığı Metin Akpınar'ın saç telini elde ederek DNA testi yaptırdı. Bu teste göre Metin Akpınar babasıydı. Duygu Nebioğlu, dünkü karardan sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Aldığım yetersiz sevgi nedeniyle beni bağrına basmakta zorlandığı için ağır travmalar yaşadım.' diyerek Metin Akpınar'ın, tüm bu süreçte kendisinden haberdar olduğunu ama kabullenmediğini ima etti.