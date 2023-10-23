  • USD: 28,01 - 28,06
  • EURO: 29,68 - 29,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Balıkesir'de 20 şahsa uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde son 1 haftada yaptıkları kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 20 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde, 11 ateşli silah ve suçtan elde edildiği düşünülen 19 bin TL para ele geçirildi.

Ekleme: 23.10.2023 - 15:57 Güncelleme: 23.10.2023 - 15:58 / Editör: Ozge Selin
Balıkesir'de 20 şahsa uyuşturucu operasyonu
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son 1 haftada kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Altıeylül, Bandırma, Burhaniye, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Karesi ve Sındırgı ilçelerinde meydana gelen 12 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 20 şüpheliye ait ev ve eklentileri ile kullanmış oldukları araçlara yönelik icra edilen operasyon sonucu; 774 gram kubar esrar, 277 adet sentetik uyuşturucu hap, 80 gram skunk, 70 adet metamfetamin, 20 gram kenevir tohumu, 1 adet iklimlendirme sistemi kabini, 1 adet hassas terazi, 1 adet esrar öğütme aparatı, 26 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 7 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 527 adet fişek, 5 adet şarjör, 1 adet cep telefonu ve suçtan elde edilen 19 bin TL para ele geçirdi. Olaylara karışan 20 şüpheli şahıs yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.
Eşi benzeri görülmemiş soykırım! Gazze'ye her saniye bomba yağdı: Tek gecede yüzlerce şehit! İsrail, Mısır ve Lübnan'ı vurdu
Netanyahu'ya anket şoku: Katılanların yüzde 66'sı aynı yanıtı verdi
Al Jazeera'dan dikkat çeken Türkiye analizi: Potansiyel bir arabulucu
Soykırım diyenleri birer birer susturuyorlar: İsrail Greta Thunberg’i ortadan kaldırdı!
6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar
Gabar'da 96 milyar dolarlık keşif: Günlük petrol üretimi 25 bin varile ulaştı
İsrail resmen kana susadı: İsrailli bakan 'Son savaş olacak' dedi: Katliamın görüntülerini yayınladı
CHP’li vekilden skandal paylaşım
AK Parti İstanbul'dan Büyük Filistin Mitingi! Başkan Erdoğan da katılacak
Romanyalı muhabir İsrail'i mağdur göstermek isterken komik duruma düştü
Ordu sözcüsü duyurdu: İsrail'den Gazze'ye kara saldırısı
İsrail katliama devam ediyor! Mahalleler haritadan silindi aileler yok oldu!
Emekli ikramiyesi Meclis'te masaya geliyor! Takvim netleşti! 3 aşamadan geçecek
Kahrolasın İsrail! Gazze'de çocuklar artık 'Şehitçilik' oyunu oynuyor...
Aileleri tanımak için kollarına isimlerini yazmıştı! O görüntüler yürek yaktı…
Batı siyasileri ve medyası ile katliamın arkasında duruyor! Soykırım destek yarışı
MSB'den Gazze'ye yardım paylaşımı: Malzemeler için 4 sorti planlandı
Eli kanlı İsrail ordusu Gazze'ye ölüm yağdırıyor: Bir günde 400'den fazla Filistinliyi katletti
İsrail ordusundan Netanyahu tepkisi: Utanç verici!
6 ilde operasyon! Bayğaralar suç örgütü çökertildi
Meteoroloji'den 9 ile sağanak uyarısı!

Meteoroloji'den 9 ile sağanak uyarısı!

Yarın İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Yarın İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Araç sürücüleri lastiklerdeki bu numaralara dikkat: 1 Aralık’ta zorunlu olacak! Lastik 5 yıllık olursa…

Araç sürücüleri lastiklerdeki bu numaralara dikkat: 1 Aralık’ta zorunlu olacak! Lastik 5 yıllık olursa…

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren flaş gelişme: Sigorta sisteminde devrim! Ödeme gücü olmayanın primini devlet ödeyecek

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren flaş gelişme: Sigorta sisteminde devrim! Ödeme gücü olmayanın primini devlet ödeyecek

Instagram, bazı Filistinli kullanıcıların biyografilerine 'terörist' ifadesini eklediği için özür diledi

Instagram, bazı Filistinli kullanıcıların biyografilerine 'terörist' ifadesini eklediği için özür diledi

WhatsApp, 24 Ekim’den itibaren bazı telefonlarda çalışmayacak

WhatsApp, 24 Ekim’den itibaren bazı telefonlarda çalışmayacak