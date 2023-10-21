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Netanyahu soykırıma yıllar boyu hazırlanmış! Gazze halkına yapmak istediklerini açık açık anlatmış: Onlara durmadan acı çektireceğiz!

İsrail 7 Ekim'de devreye soktuğu Gazze'yi ele geçirme operasyonunda büyük katliamlara imza atıyor. 15 gündür Gazze halkına ölüm yağdıran İsrail, fosfor bombası kullanmaktan hastane saldırılarını kadar insanlık sınırlarını aşan suçlar işleyen İsrail son olarak Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'ni bombalamayı hedeflediğini bildirdi. Çoğunluğu bebek ve çocuk olmak üzere binlerce masum sivili katleden ve dünyanın katliamı durdurma çağrılarına kulak tıkayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yıllar önce Gazze katliamını planladığı ortaya çıktı.

Netanyahu soykırıma yıllar boyu hazırlanmış! Gazze halkına yapmak istediklerini açık açık anlatmış: Onlara durmadan acı çektireceğiz!
Ekleme: 21.10.2023 - 12:02 Güncelleme: 21.10.2023 - 12:44 / Editör: Ozge Selin
Netanyahu soykırıma yıllar boyu hazırlanmış! Gazze halkına yapmak istediklerini açık açık anlatmış: Onlara durmadan acı çektireceğiz!
İşgalci İsrail 15. günde Gazze katliamına devam ediyor. Gece boyunca bölgeye bomba yağdırmaya devam eden İsrail, ikinci kez bir hastane katliamının da hazırlığını yapıyor. Milyonlarca Gazzeliyi evlerini terk etmeye zorlayan İsrail, alçak soykırım planını uygularken sınır tanımıyor. İşgalci İsrail 15. günde Gazze katliamına devam ediyor. Gece boyunca bölgeye bomba yağdırmaya devam eden İsrail, ikinci kez bir hastane katliamının da hazırlığını yapıyor. Milyonlarca Gazzeliyi evlerini terk etmeye zorlayan İsrail, alçak soykırım planını uygularken sınır tanımıyor.

Elektrik, su ve yakıt akışını keserek kapana kısılmış sivillere bomba yağdıran İsrail şimdi de Kudüs Hastanesi'ni hedef gösterdi. Hastaneyi bombalamaya hazırlandığın söyleyen ve çaresizce hastaneye sığınmış 12 bin masum canı binayı terk etmeye zorlayan İsrail'in katliamlarında insanlık sınır çoktan aşılmış durumda.

Netanyahu soykırıma yıllar boyu hazırlanmış! Gazze halkına yapmak istediklerini açık açık anlatmış: Onlara durmadan acı çektireceğiz!

MASUM CANLARI VAHŞİCE KATLEDİYORLAR

Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni 17 Ekim'de vurarak yüzlerce yaralı sivili öldüren İsrail, gelen uluslararası tepkiler üzerine hastaneyi kendilerinin vurmadığını iddia etmişti. Ne var ki sundukları 'sahte' kanıtlar bir bir ifşa olunca sessizliğe gömülen İsrail'in Gazze katliamını yıllardır planladığı ortaya çıktı.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 1983 ve 2001 yıllarda yaptığı konuşma kayıtları, bugün Gazze'de Müslüman halka karşı yürütülen soykırımın uzun yıllardır en ince ayrıntısına kadar planlandığını gözler önüne serdi.

Netanyahu soykırıma yıllar boyu hazırlanmış! Gazze halkına yapmak istediklerini açık açık anlatmış: Onlara durmadan acı çektireceğiz!

'ÇOCUK HASTANESİ VURMAK SUÇ DEĞİLDİR'

İsrail güçlerinin El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombaladığını inkar eden Netanyahu'nun 1983 yılında yaptığı konuşmada açık açık 'çocuk hastanesi vurmanın suç olmadığı'nın altını çizdiği görülüyor. Netanyahuʼnun 1983 tarihli konuşmasında, 'Böyle şeyler olabilir' ifadelerini kullanıyor.

İkinci Dünya savaşı sırasında İngiliz uçaklarının yanlışlıkla bir çocuk hastanesi vurduğunu söyleyenm Netanyahu, bunu gayet normal bir kaza olarak değerlendiriyor. Savaş sırasında hastane vurmanın terör suçu olmadığını iddia eden Netanyahu'nun bu beyanlarda bulunurken gösterdiği sükunet ise gözden kaçmıyor.

Netanyahu soykırıma yıllar boyu hazırlanmış! Gazze halkına yapmak istediklerini açık açık anlatmış: Onlara durmadan acı çektireceğiz!

2001 yılına ait bir diğer videoda ise kan donduran ifadeler yer alıyor. Bir evde çekildiği belli olan görüntülerde Netanyahu, 'aile arasında' Gazze halkına nasıl katliam uygulanacağını ayrıntılarıyla anlatıyor.

Netanyahu soykırıma yıllar boyu hazırlanmış! Gazze halkına yapmak istediklerini açık açık anlatmış: Onlara durmadan acı çektireceğiz!

'ONLARA SÜREKLİ ACI ÇEKTİRECEĞİZ'

İfşa olan videoda Netanyahu'nun, İsrail'in Filistinlilere nasıl kasıtlı olarak 'acı verici' şekilde saldırdığı, uluslararası anlaşmaları bozmak için ABD'yi nasıl kullandığı ve İsrail'in tepkiyle karşılaşması halinde ABD'nin İsrail'i her zaman nasıl destekleyeceklerini anlattığı görülüyor.

Gazze'yi işgal planını anlatan Netanyahu, 'Dünya saldırılarımıza hiçbir şey diyemeyecek, kendimizi savunduğumuzu söyleyecekler' diyerek 7 Ekim'den bu yana süren katliamın yazılmış senaryosunu birebir aktarıyor.

Netanyahu soykırıma yıllar boyu hazırlanmış! Gazze halkına yapmak istediklerini açık açık anlatmış: Onlara durmadan acı çektireceğiz!

'Asıl yapılması gereken şey onları (Gazze halkını) sürekli vurmak. Sürekli vurmak, acı çektirmek... Öyle bir bedel ödemeliler ki yaralarını asla sarmamalılar. Şu ana kadar böyle bir bedel ödetebilmiş değiliz. Filistin böyle bir saldırı sonrasında her şeyin yok olup gideceğine inanacak ve onları büyük bir korku saracak' diyen Netanyahu Gazzelileri bombalayarak vatanlarını terk etmeye zorlayacağını belirten planını anlattı.

Netanyahu, 'Onlara yaşatmamız gereken tam olarak bu. Bunu yaptığımızda dünya kendimizi savunduğumuzdan başka hiçbir şey söyleyemez.' diyerek uluslararası tepkileri görmezden geleceğinin altını çizdi.

Netanyahu soykırıma yıllar boyu hazırlanmış! Gazze halkına yapmak istediklerini açık açık anlatmış: Onlara durmadan acı çektireceğiz!

'ARKAMIZDA ABD VAR'

Gazze soykırımında İsrail'e en büyük desteği veren ABD ile ilgili söylediği sözler ise şu an yaşananların önceden tahmin edildiğini gösterdi. 'Amerika'yı çok iyi tanırım. ABD'yi kolayca yönlendirebilirsin, istediğin tarafa çekebilirsin. Amerikalılar bize hiçbir sorun çıkarmayacaklar. Amerikalıların yüzde 80'i bizi destekliyor zaten. Gerçekten inanılmaz, orada çok büyük destekçilerimiz var.' diyen Netanyahu'nun mide bulandıran sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Netanyahu soykırıma yıllar boyu hazırlanmış! Gazze halkına yapmak istediklerini açık açık anlatmış: Onlara durmadan acı çektireceğiz!

SAVUNMA BAKANI 3 AŞAMALI PLANI ANLATMIŞTI

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'ye yönelik savaşın '3 aşamalı bir hamle' olduğunu söyleişti. Gallant, 'Bombardımanlı askeri eylemlerin ardından Hamas'ı yenilgiye uğratmak ve yok etmek amacıyla, unsurlarını yok edecek ve altyapısına zarar verecek manevranın (kara savaşı) yürütüleceği ilk aşamadayız.' dedi.

Netanyahu soykırıma yıllar boyu hazırlanmış! Gazze halkına yapmak istediklerini açık açık anlatmış: Onlara durmadan acı çektireceğiz!

İsrailli Bakan, 'ikinci aşamada savaşı daha az yoğunlukla devam ettireceklerini ve Filistinli direniş noktalarını ortadan kaldırmaya çalışacaklarını' ifade etti.

Netanyahu soykırıma yıllar boyu hazırlanmış! Gazze halkına yapmak istediklerini açık açık anlatmış: Onlara durmadan acı çektireceğiz!

Gallant, üçüncü aşamanın, 'Gazze Şeridi'nde yeni bir güvenlik sisteminin kurulması' olacağına işaret ederek, bu kapsamda, 'İsrail'in oradaki (Gazze'deki) günlük yaşamda sorumluluğunun ortadan kaldırılması ile İsrail vatandaşları ve Gazze Şeridi'ni çevreleyen bölge için yeni bir güvenlik gerçekliği yaratacaklarını' kaydetti.

İsrail Savunma Bakanı, 'Savaşın içindeyiz. Başka seçeneğimiz yok. 7 Ekim, Hamas'ı yok etme sürecinin başladığı gündür.' ifadesini kullandı.

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