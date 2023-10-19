Gizli zam ve hileli reklamlara dev ceza! Bakanlık duyurdu

Ticaret Bakanlığı "Reklam Kurulu tüketiciyi aldatan reklamlara yaklaşık 76 milyon TL ceza uyguladı" açıklamasında bulundu.Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:10 Ekim 2023 tarihinde yapılan 338 sayılı Reklam Kurulu toplantısında, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamalara erişim engeli de dahil pek çok idari yaptırım uygulanmıştır. Kurul 338 sayılı toplantısının gündemine; medyum, bebek suyu tanıtımları ve gramaj değişimi ile yapılan gizli zamlara ilişkin incelemeleri almıştır.Reklam Kurulunun Ekim ayı toplantısında görüşülen 139 adet dosyadan 125’i mevzuata aykırı bulunurken söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 11.693.933-TL idari para cezası uygulanmasına ve ayrıca 40 adet dosya için erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir.Kurul tarafından yılın ilk 10 ayında toplam 1.662 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunulmuş olup aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1.470 adet dosya hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 75.835.314-TL idari para cezası uygulanmasına, ayrıca 78 adet dosyada erişimin engellenmesine karar verilmiştir.Youtube ve Instagram gibi sosyal medya platformları ile çeşitli internet siteleri üzerinden erişim sağlayarak, tüketicilerin inanç ve duygularını korku, baskı ve hurafeler ile istismar edecek şekilde gerçekleştirilen medyum/büyü/fal tanıtımlarının Reklam Mevzuatında yer verilen “Falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamları … hiçbir şekilde yapılamaz.” hükmüne aykırı olduğu tespit edilmiş olup, 39 internet sitesi hakkında anılan reklamları durdurma cezası ile bu sitelere erişimin engellenmesi tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir.Bebek ürünlerine yönelik ürünlerin satışının yapıldığı mağazalar ile internet ortamında yapılan satışlarda, ebeveynlerin bebek ürünlerine ilişkin hassasiyetlerini istismar edecek şekilde çeşitli markalara ait kaynak sularının veya mineralli suların ‘Bebek Suyu’ adı altında ‘bebeklerin kemik gelişimine destek olacağı’, ‘böbrek sağlıklarını olumlu etkileyeceği’, ‘sağlıklı beslenmelerine katkı sağlayacağı’ gibi ifadelerle tanıtımının yapıldığı tespit edilmiştir. ‘Bebek Suyu’ ismi ile satış için zorunlu olan yasal iznin alınmadığı, anılan ürünün bebeklere özel bir içerik ile denetimden geçmeden satışa arz edildiği ve dolayısıyla söz konusu ürünün bebek sağlığını olumlu etkileyeceğine yönelik ifadelerin mevzuata aykırı olup, bu şekilde yapılan tanıtımın tüketicileri yanıltıcı olduğuna karar verilmiştir.Tüketicilere satışa sunulan ürünlerin gramaj, adet ve ağırlık gibi ölçü birimlerinin azaltılmasına rağmen, ambalaj ve satış fiyatlarının değiştirilmemesi nedeniyle birim fiyatlarında gizli olarak yapılan artışın, tüketiciler tarafından fark edilemediği ve bu suretle tüketicilerin satın alma kararlarının manipüle edildiğinin tespit edildiği 2 adet dosya hakkında idari para ve durdurma cezaları uygulanmıştır.Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerimizin tercih ve davranışlarına etki ederek nihai olarak gerçekleştirecekleri alışverişlerde ticari etiğe uygun olmayan içerik üretimleri, mevzuata aykırı hareketler, yanıltıcı ve yanlış bilgilendirme sebebiyle uğrayabilecekleri mağduriyetlere sebebiyet verilmemesi adına çalışmalarımız azami hassasiyetle devam etmektedir.