Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden İsrail dosyası! İlk kez hastane vurmuyorlar

İsrail, dün akşam Gazze'deki bir hastaneyi vurdu. En az 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısı dünyada infial yarattı. Peş peşe tepkiler gelirken İsrail hastaneyi kendilerinin vurmadığını Hamas tarafından vurduğunu iddia etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'in ilk kez hastane vurmadığına dair bir dosya hazırladı. İşte ayrıntılar...

Hamas 7 Ekim'de yaptığı açıklamada 'Aksa Tufanı' operasyonunu başlattığını duyurmuştu. İsrail, buna karşılık Gazze'yi havadan vurmaya başlamıştı. Kara harekatı gündemindeki yerini korurken dün akşam İsrail tarafından Gazze'de bir hastane füzeyle vuruldu. En az 500 kişinin öldüğü katliama dünyadan peş peşe tepkiler yağdı.Acil ateşkes çağrıları yapılırken İsrail, hastanenin kendisi tarafından değil Hamas tarafından vurulduğunu iddia etti.İsrail hastane vurmadığını iddia etse de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından hazırlanan dosya, Gazze'deki hastanelerin defalarca İsrail füzelerine hedef olduğunu gözler önüne serdi.