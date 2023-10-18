Bakan Özhaseki'den Gaziantep'teki deprem konutlarına ilişkin açıklama

Gaziantep'te deprem konutları hızla yükseliyor. Toplamda 24 bin 977 afet konutu ve köy evinin inşaatlarının devam ettiğini söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, " "Verdiğimiz sözleri tuttuk, Gaziantep'te de konutlarımız yükseldi. Gaziantep'te 29 bin 315 afet konutu, 12 bin 607 köy evi, 17 bin 600 depo-ahır ve iş yeri olmak üzere toplam 59 bin 522 bağımsız bölüm yapıyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerden Gaziantep'te afet konutları, köy evleri ve iş yerlerinin yapımı sürdürülüyor. Bakan Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Gaziantep'te yapılacak konutlara ilişkin bilgi verdi.Bakan Özhaseki, 'Verdiğimiz sözleri tuttuk, Gaziantep'te de konutlarımız yükseldi. Gaziantep'te 29 bin 315 afet konutu, 12 bin 607 köy evi, 17 bin 600 depo-ahır ve iş yeri olmak üzere toplam 59 bin 522 bağımsız bölüm yapıyoruz. Yapımına hiç vakit kaybetmeden başladığımız 24 bin 977 afet konutu ve köy evimiz hızla yükseldi' dedi.Özhaseki, ev ve iş yerlerini yerinde dönüştürmek isteyen vatandaşlar için başlatılan Yerinde Dönüşüm Projesi'ne Gaziantep'te başvuranların sayısına ilişkin, 'Yerinde Dönüşüm Projesi'nde, şu ana kadar başvuru yapılan 10 bin 954 konut ve iş yerimiz için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gaziantep'imizde gayretle, şevkle çalışmaya devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.Özhaseki, yöresel mimariye uygun olarak inşa edilen evlerin görüntülerine yer veren video paylaştı.