Uzman isim uyardı, kapalı ortamlarda durmayın: İlerleyen günlerde daha hızlı yayılacak

SCÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alim, koronavirüsün son günlerde yaygınlaşan 'XBB 1,5' varyantına ilişkin açıklamalarda bulundu.XBB 1,5' varyantının şu an bütün dünyada etkisini gösterdiğini söyleyen Prof. Dr. Alim, 'Bütün dünyada şu anda Covid'in alt varyantı olarak görülüyor. Önceki varyantlara göre bulaştırıcılığı oldukça yüksek. Bağışıklık sistem elemanlarından, antikorlardan da hızlı bir kaçışı var. Onun için kapalı ortamdaki kitleler arasında çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Önümüzdeki günlerde de zannediyorum ki yayılmasını biraz daha fazla gösterecek. Ancak bu önceki varyantlar gibi değil...Önceki varyantlar biraz daha vahşi seyrediyordu. Bu varyant biraz daha serin, biraz daha iyi ve insanları hastaneye çok fazla düşürmüyor. Hastanede yatış oranları çok daha az. Ancak toplum içerisinde hastalanma oranı çok daha yüksek. Yine en belli başlı işte belirtileri, öksürük, soğuk algınlığı şeklinde halsizlik, yorgunluk, kırgınlık, ateş, boğaz ağrısı ve vücut ağrıları. Bunlar en belli başlı belirtileridir. Zaten şu anda griple koronavirüs neredeyse toplumda birbirine karışmış durumda...Bugün dünyada, kuzey yarım kürede neredeyse 'XBB 1,5' varyantı girmemiş ülke yok gibi. Bütün ülkeleri istila etmiş durumda. Bizim ülkemizde de şu anda böyle öksürük, boğaz ağrısı, kırgınlık olan birçok vakalar aslında 'XBB 1,5' varyantı' dedi.Varyantın ölüm riskinin düşük olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Alim, 'Bu varyantta ölüm riski çok çok düşük. Yani önceki varyantlar gibi değil. Ancak çok çok düşük derken elbette 65 yaş üstü insanlarda, organ transplantasyonu, kemoterapi ve diyabetli olanlarda ölüm oranı yüksek olabiliyor. Bağışıklık sistemi de çok önemli. Biz onun için diyoruz ki mutlaka aşı şart, bağışıklama şart, insanların aşı olmasını istiyoruz. Yine aşıyla biz bunu toplumdan uzaklaştırabiliriz...Aşıyla yenebiliriz. Aşı, maske, mesafe ve hijyen bunlar da çok önemli etmenler. Aşı vücudumuzda hücresel bağışıklık sistemini aktif halde tutuyor. Biz hep şunu diyoruz. 'XBB 1,5' bağışıklık sistemini atlatabiliyor. Ancak bağışıklığın tamamını atlatamıyor. Bağışıklık sistemini aktif halde tutabilmek için mutlaka aşı olmak zorundayız. Yoksa hücresel immüniteyi vücutta hemen aktif hale getiremiyoruz...Biraz zamana ihtiyaç oluyor. O zaman içerisinde de bazen hastaları kaybedebiliyoruz. Onun için de immün sistemi aktif hale getirebilmek için her ne kadar bu virüs immün sistemden kaçsa bile aşı olmak zorundayız' diye konuştu.Kapalı ortamlarda çok fazla durulmaması gerektiğini de belirten Prof. Dr. Ahmet Alim, 'İnsanların maske takması gerekiyor. Bir de böyle 65 yaş üstü insanları mümkün olduğu kadar kapalı ortamlara götürmemek gerekiyor. Götürmek zorunda kalıyorsak bile hijyene, mesafeye dikkat etmek gerekiyor. Şu kış dönemini atlatana kadar maske ve mesafe kuralları önemli' dedi.