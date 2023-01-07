  • USD: 18,75 - 18,78
  • EURO: 19,70 - 19,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Antalya'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

Antalya'da seyir halindeki otobüsün yandığını fark eden sürücü, otobüsü yol kenarında durdurdu. Alevler bir anda büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi

Ekleme: 7.01.2023 - 21:02 Güncelleme: 7.01.2023 - 21:03 / Editör: Ozge Selin
Antalya'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandıAntalya'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı otobüsün boş olduğu belirtildi. Otobüsün yanması ise sürücüler tarafından kaydedildi.

Olay, saat 18.30 sıralarında, Antalya- Burdur karayolu Çubuk Beli mevkisinde meydana geldi. İçinde yolcunun bulunmadığı Metro Turizm'e ait yolcu otobüsünün motor kısmından duman yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, otobüsü yol kenarında durdurdu. Alevler bir anda büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince müdahale edilerek söndürülen yangın sonrası yolcu otobüsü demir yığınına döndü. Otobüsün alev alev yandığı anlar ise diğer sürücüler tarafından görüntülendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Antalya'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
İYİ Partili Feridun Bahşi'den '15 Temmuz' itirafı: O gece Akşener'in evinde neler yaşandı?
Fransa'da Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosluğuna molotof kokteylli saldırı
Cumhurbaşkanı Erdoğan selzede Zülfiye Nine'nin evine misafir oldu: Yerdeki karıncayla beraber olan Cumhurbaşkanım
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 3 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Kars'ta otel çatısı çöktü: Yaralılar var
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Suriye ile görüşme açıklaması! İşte masadaki kritik başlıklar
Başkan Erdoğan, Putin ile arasındaki Kumluca diyaloğunu anlattı: Beni mahçup etme
Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Enerji bağımsızlığımızın ateşi
Başkan Erdoğan Kumluca'da vatandaşlara hitap ediyor
İçişleri Bakanı Soylu: Terör kırmızı çizgimizdir
Bölücüler bölündü! Pervin Buldan'dan şok çıkış: Kendi adayımızı çıkaracağız
Antalya'ya 1 milyar 157 milyon liralık 82 proje! Açılışları Başkan Erdoğan gerçekleştiriyor
Muayenehane hekimlerinin özel hastanelerdeki kota sınırlaması kaldırıldı
Türkiye'nin yeni Suriye politikası ABD'nin gündeminde! Bloomberg’den dikkat çeken analiz: Türkiye zafer kazanacak .
Bakan Nebati: 76 milyar TL’yi aşan kamu zararını önledik
CHP'nin tacizci başkanı Rasim Yüksel'den skandal sözler: Bebeğim bir sorun mu var? .
Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 23 yaralı
Mersin'de 210 polisle drone destekli şafak operasyonu: 25 zanlı aranıyor
Bakan Nebati TİM yönetimini kabul etti! Dikkat çeken ihracat mesajı...
Meteoroloji’den ‘sarı kodlu’ uyarı: Kıyılarda sağanak iç kesimlerde kar!

Meteoroloji’den ‘sarı kodlu’ uyarı: Kıyılarda sağanak iç kesimlerde kar!

İstanbullular dikkat Emniyet duyurdu: Bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat Emniyet duyurdu: Bazı yollar trafiğe kapatılacak

Araç sahipleri dikkat! Son gün 31 Ocak

Araç sahipleri dikkat! Son gün 31 Ocak

Kadıkalesi'nde tarihi keşif: Yüzlerce yıl öncesine ait yeni gizemler ortaya çıkıyor

Kadıkalesi'nde tarihi keşif: Yüzlerce yıl öncesine ait yeni gizemler ortaya çıkıyor

Uzman isim uyardı, kapalı ortamlarda durmayın: İlerleyen günlerde daha hızlı yayılacak

Uzman isim uyardı, kapalı ortamlarda durmayın: İlerleyen günlerde daha hızlı yayılacak

Bakan Yardımcısı ocak ve şubata dikkat çekip uyarmıştı: Üç ilde ortaya çıkan görüntü endişeleri arttırdı

Bakan Yardımcısı ocak ve şubata dikkat çekip uyarmıştı: Üç ilde ortaya çıkan görüntü endişeleri arttırdı